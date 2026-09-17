Καλαμάτα: Συνελήφθη ανήλικη και οι κηδεμόνες της - Προσπάθησε να κλέψει ρούχα από κατάστημα

Snapshot Συνελήφθη 16χρονη αλλοδαπή στην Καλαμάτα για απόπειρα κλοπής ρούχων από εμπορικό κατάστημα.

Οι κηδεμόνες της ανήλικης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας.

Η ανήλικη έγινε αντιληπτή από το προσωπικό του καταστήματος πριν καταφέρει να φύγει.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές και η προανάκριση γίνεται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας. Snapshot powered by AI

Το αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας συνέλαβε ανήλικη αλλοδαπή, η οποία προσπάθησε να κλέψει ρούχα από εμπορικό κατάστημα της πόλης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι δύο κηδεμόνες της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, η ανήλικη προσπάθησε να αφαιρέσει ρούχα από εμπορικό κατάστημα της πόλης, όμως έγινε αντιληπτή από το προσωπικό και δεν την άφησαν να φύγει.

Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 16χρονης, ενώ αναζητήθηκαν οι κηδεμόνες της. Δύο ημεδαποί, ηλικίας 54 και 47 ετών που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της συνελήφθησαν επίσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

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