Τήνος: Ευχάριστα νέα για την 14χρονη που τραυματίστηκε με πατίνι - Αποσωληνώθηκε

Η κοπέλα αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μέσα στην ημέρα

Μιχάλης Παπαδάκος

Τήνος: Ευχάριστα νέα για την 14χρονη που τραυματίστηκε με πατίνι - Αποσωληνώθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 14χρονη από την Τήνο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι αποσωληνώθηκε.
  • Η αξονική τομογραφία δεν έδειξε νέα ευρήματα, και η ανήλικη θα μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική.
  • Η κοπέλα αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μέσα στην ημέρα.
  • Ο τραυματισμός της 14χρονης προκλήθηκε όταν έπεσε στο οδόστρωμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
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Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης από την Τήνο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτισσα.

Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, δεν έδειξε νέα ευρήματα κι έτσι η ανήλικη αναμένεται να μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική. Η 14χρονη αποσωληνώθηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται μέσα στην ημέρα να εξέλθει κι από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», στην οποία νοσηλεύεται.

Η νεαρή κοπέλα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

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