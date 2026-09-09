Τήνος: Ευχάριστα νέα για την 14χρονη που τραυματίστηκε με πατίνι - Αποσωληνώθηκε
Η κοπέλα αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μέσα στην ημέρα
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- Η 14χρονη από την Τήνο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι αποσωληνώθηκε.
- Η αξονική τομογραφία δεν έδειξε νέα ευρήματα, και η ανήλικη θα μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική.
- Η κοπέλα αναμένεται να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μέσα στην ημέρα.
- Ο τραυματισμός της 14χρονης προκλήθηκε όταν έπεσε στο οδόστρωμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ευχάριστα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης από την Τήνο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτισσα.
Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, δεν έδειξε νέα ευρήματα κι έτσι η ανήλικη αναμένεται να μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική. Η 14χρονη αποσωληνώθηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται μέσα στην ημέρα να εξέλθει κι από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», στην οποία νοσηλεύεται.
Η νεαρή κοπέλα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.