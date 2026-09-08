Κρήτη: Επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν 12χρονη για να κλέψουν τα κοσμήματα της μητέρας της

Snapshot Απατεώνες εξαπάτησαν 12χρονη στα Μάλια Κρήτης, πείθοντάς την να παραδώσει κοσμήματα της μητέρας της αξίας 12.000 ευρώ.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν το πρόσχημα ότι η μητέρα της θα φυλακιζόταν αν δεν τους έδινε τα κοσμήματα.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν η 12χρονη τηλεφώνησε στη μητέρα της και αποκάλυψε ότι είχε δώσει τα κοσμήματα σε «λογιστή».

Η μητέρα βρήκε το σπίτι αναστατωμένο και επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία είχε ήδη συλλάβει τους δράστες και ανακτήσει τα κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το ύποπτο όχημα στο Κακό Όρος, όπου βρέθηκαν τα κλεμμένα χρυσαφικά. Snapshot powered by AI

Θύμα τηλεφωνικής απάτης με λεία τα κοσμήματα της μητέρας της έπεσε μια 12χρονη στα Μάλια της Κρήτης την περασμένη Παρασκευή.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι απατεώνες που εμφανίστηκαν ως δήθεν λογιστές, έπεισαν την ανήλικη να τους παραδώσει κοσμήματα 12.000 ευρώ με το πρόσχημα ότι η μητέρα της κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή αν δεν έκαναν ό,τι της έλεγαν.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την απάτη

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν περίπου στις 4 μετά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, η μητέρα της 12χρονης έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά της και τηλεφώνησε στο σπίτι να μιλήσει στο παιδί.

«Έλα, μαμά… Έχω κάνει άνω-κάτω το δωμάτιό σου…», της είπε η 12χρονη. Η μητέρα αρχικά δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί καθώς σκέφτηκε πως ίσως η κόρη της είχε ξαπλώσει στο δωμάτιό της, όπως συνήθιζε να κάνει, καθώς της άρεσε να κοιμάται στο κρεβάτι της. Μέχρι που άκουσε «τα έδωσα…». «Ποια έδωσες;» ρώτησε η γυναίκα, μην έχοντας ακόμη αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. «Τα κοσμήματα… τους σταυρούς σου, όλα» απάντησε η ανήλικη με τη μητέρα της να σαστίζει λέγοντας «σε ποιον τα έδωσες;». Και τότε ήρθε η απάντηση-σοκ: «Στον λογιστή σου».

Η γυναίκα έσπευσε στο σπίτι της και, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, βρήκε το δωμάτιο της «βομβαρδισμένο τοπίο» με αναποδογυρισμένα συρτάριακαι ρούχα πεταμένα στο πάτωμα.

Η ανήλικη - υπό τις οδηγίες των απατεώνων - είχε συγκεντρώσει τα κοσμήματα της μητέρας της σε ένα κουτί και τα είχε βγάλει από το σπίτι. Έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο και τα άφησε στο σημείο που της είχαν υποδείξει οι απατεώνες και μετά επέστρεψε στο σπίτι.

Η σύλληψη

Αφού βεβαιώθηκε ότι το παιδί της ήταν καλά, η γυναίκα επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου από όπου ενημερώθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη συλλάβει τους απατεώνες και είχαν ανακτήσει τα κοσμήματά της.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το ύποπτο όχημα στο Κακό Όρος και το είχαν καταδιώξει μέχρι να το ακινητοποιήσουν, βρίσκοντας σε αυτό τα χρυσαφικά που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν φύγει από το σπίτι της μητέρας της 12χρονης στα Μάλια.

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