Απάτη:Μετά τον Ρονάλντο...ο πρίγκιπας Ντε Γκρες - «Κυρία Βιβή, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο»

Συνταξιούχος περιγράφει πώς οι απατεώνες την έπαιρναν επί έναν μήνα και της ζητούσαν χρήματα για να της «δώσουν» 26.000 ευρώ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Απάτη:Μετά τον Ρονάλντο...ο πρίγκιπας Ντε Γκρες - «Κυρία Βιβή, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Επιτήδειοι προσποιήθηκαν τον πρίγκιπα Παύλο Ντε Γκρες για να εξαπατήσουν συνταξιούχο ζητώντας της προκαταβολή για δήθεν χρηματική βοήθεια.
  • Η γυναίκα αρνήθηκε να καταθέσει τα απαιτούμενα χρήματα και αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των προσώπων στις βιντεοκλήσεις.
  • Οι απατεώνες χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ταυτότητες, τηλεφωνικές κλήσεις και τεχνητό οπτικοακουστικό υλικό για να πείσουν τα θύματά τους.
  • Η γυναίκα έβαλε τέλος στην απάτη μπλοκάροντας τους επιτήδειους μετά από επίμονες πιέσεις περίπου ενός μήνα.
  • Οι Αρχές προειδοποιούν για την προσοχή σε άγνωστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία, ακόμα και αν εμφανίζονται με επίσημους ρόλους.
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Μια απίστευτη τηλεφωνική απάτη με πρωταγωνιστή... τον Παύλο Ντε Γκρες περιέγραψε στο MEGA μια συνταξιούχος, η οποία δέχθηκε επίμονα τηλεφωνήματα από επιτήδειους που προσποιούνταν ότι ήταν συνεργάτες του πρώην βασιλικού μέλους.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άνδρα, ο οποίος της είπε: «Κυρία Βιβή, θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο».

«Λέω, για ποιο λόγο; "Θα σας εξηγήσει", μου είπε», περιέγραψε. Λίγο αργότερα, ένας άνδρας που συστήθηκε ως ο Παύλος Ντε Γκρες επικοινώνησε μαζί της.

«Μου λέει "καλημέρα σας κυρία μου και θέλω να επιλέξω κάποια πρόσωπα και θέλω να τους βοηθήσω. Εσύ είσαι μία από αυτούς και θέλω να δώσω από 26.000 στον καθένα που έχω επιλέξει"», ανέφερε η γυναίκα.

Η ίδια κατάλαβε από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Εμένα μου φάνηκε πολύ καλό για να είναι αληθινό», είπε. Τότε ο υποτιθέμενος «Παύλος» της ανακοίνωσε ότι θα την καλούσε ο «ταμίας». Πράγματι, λίγο αργότερα ένας άνδρας επικοινώνησε μαζί της μέσω Viber.

Στη βιντεοκλήση, όπως περιγράφει, φαινόταν ένα γραφείο, χωρίς όμως να φαίνεται καθαρά ο άνθρωπος που μιλούσε.

«Μου λέει "καλημέρα από τον πρίγκιπα Παύλο σας παίρνω και θέλω να μου πείτε τα στοιχεία σας για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων"», είπε.

Υπήρχε όμως ένας όρος: πριν λάβει τα 26.000 ευρώ, έπρεπε να καταθέσει 350 ευρώ.

«Λέω δεν τα έχω. "Τότε δεν γίνεται να σας τα δώσουμε"», της απάντησε ο άνδρας.

Η γυναίκα επέμεινε ότι δεν μπορούσε να βρει τα χρήματα. Τότε ο απατεώνας υποστήριξε ότι θα μιλούσε με τον «πρίγκιπα» για να βρεθεί λύση. Λίγο αργότερα την ξανακάλεσε και της είπε ότι ο Παύλος είχε συμφωνήσει να μειωθεί το ποσό στα 280 ευρώ.

«Λέω δεν έχω τίποτα, σας λέω είμαι συνταξιούχα. "Να δανειστείτε", μου είπε», περιέγραψε.

Η γυναίκα του εξήγησε ότι δεν είχε από πού να δανειστεί. Εκείνος, μάλιστα, προσπάθησε να την πιέσει λέγοντάς της ότι θα έχανε 26.000 ευρώ επειδή δεν είχε 280 ευρώ.

«Μου είπε πάλι να μιλήσει με τον πρίγκιπα και θα με καλέσει. Μου λέει "δεν γίνεται χωρίς να κάνετε κατάθεση, δεν θα ανοίξει ο λογαριασμός"».

Η ίδια επειδή είχε καταλάβει πως πρόκειται περί απάτης, του έκανε μια διαφορετική πρόταση: «Να μου βάλετε τα 26.000 μείον τα 280». Η απάντηση ήταν φυσικά αρνητική.

Η βιντεοκλήση με τον «Παύλο»

Οι επιτήδειοι, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Της έκαναν νέα βιντεοκλήση, στην οποία εμφανίστηκε ένας άνδρας που υποτίθεται ότι ήταν ο Παύλος Ντε Γκρες. Η γυναίκα παρατήρησε αμέσως κάτι περίεργο.

«Βλέπω τον Παύλο όντως, αλλά το στόμα του δεν ακουγόταν. Η φωνή ανοιγόκλεινε, μόνο το στόμα», ανέφερε.

Ο υποτιθέμενος «Παύλος» προσπάθησε τότε να δικαιολογήσει την ασυμφωνία εικόνας και ήχου:

«Ξέρετε, είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση, αλλά σας μιλώ για να πειστείτε ότι είμαι εγώ».

Η γυναίκα, όμως, δεν πείστηκε και επανέλαβε την πρότασή της να αφαιρεθούν τα 280 ευρώ από τα 26.000 που υποτίθεται ότι θα λάμβανε, ώστε να ανοίξει ο λογαριασμός.

Οι απατεώνες συνέχισαν να την πιέζουν για περίπου έναν μήνα. «Με έπαιρνε ο ταμίας και μου έλεγε "μήπως βρήκατε τα χρήματα;"», περιέγραψε.

Τελικά, η κυρία, που βρίσκεται στον Κάλαμο, αποφάσισε να τους μπλοκάρει και έτσι έβαλε τέλος στα επίμονα τηλεφωνήματα.

«Με είχαν ζαλίσει», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που έζησε.

Η υπόθεση έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο οι απατεώνες χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες, τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις και ακόμη και τεχνητά δημιουργημένο οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να καταβάλουν χρήματα.

Στο μεταξύ, οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν άγνωστοι ζητούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία, ακόμη και αν εμφανίζονται ως λογιστές, αστυνομικοί ή άλλα πρόσωπα που υποτίθεται ότι έχουν θεσμικό ρόλο.

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