Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλάει... ελληνικά και κλέβει 100 ευρώ από γυναίκα στην Πάτρα - Δείτε το video

Γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε ότι συνομιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον είδε σε βιντεοκλήση, άκουσε τη φωνή του και πείστηκε να καταβάλει χρήματα μέσω IRIS, με την υπόσχεση ότι θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια. Στην πραγματικότητα, είχε πέσει θύμα μιας καλοστημένης διαδικτυακής απάτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, με τους δράστες να αξιοποιούν το όνομα και την εικόνα του διάσημου ποδοσφαιριστή για να πείσουν το υποψήφιο θύμα ότι επρόκειτο για πραγματική επικοινωνία.

Η γυναίκα που έπεσε θύμα της απάτης μίλησε στη «Γνώμη» και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο παγιδεύτηκε. Όπως ανέφερε, ο άγνωστος που επικοινώνησε μαζί της συστήθηκε ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της είπε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει οικονομικά.

Για να προχωρήσει, ωστόσο, η υποτιθέμενη διαδικασία, της ζήτησε να καταβάλει 50 ευρώ δύο φορές μέσω IRIS, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια.

σου μιλαει ο κριστιανο ροναλντο στα ελληνικα

σου ζηταει 50 ευρω

τον πιστευεις pic.twitter.com/DzxJX4UDC3 — Red Spectre⛓️★ ☭ (@SpectreRed80953) September 2, 2026

«Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές».

Το στοιχείο που την έκανε να πιστέψει ότι πράγματι συνομιλούσε με τον διάσημο ποδοσφαιριστή ήταν η βιντεοκλήση.

«Για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο».

Η γυναίκα πείστηκε και προχώρησε στην καταβολή των χρημάτων, για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε εξαπατηθεί.

«Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στα χέρια των απατεώνων

Η συγκεκριμένη μέθοδος εξαπάτησης βασίζεται στην εκμετάλλευση της εικόνας και της αναγνωρισιμότητας διάσημων προσώπων. Οι δράστες χρησιμοποιούν πραγματικό υλικό από συνεντεύξεις και εμφανίσεις τους, το οποίο μπορούν πλέον να επεξεργαστούν με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με τη χρήση AI είναι δυνατό να παραποιηθούν η φωνή, η εικόνα και οι κινήσεις των χειλιών ενός προσώπου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα πειστικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, τα θύματα καλούνται να καταβάλουν χρήματα ή να δώσουν προσωπικά στοιχεία, συνήθως με πρόσχημα κάποια φιλανθρωπική δράση ή οικονομική βοήθεια.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών και καλούν τους χρήστες του Διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε αιτήματα για χρήματα, ακόμη και όταν αυτά φαίνεται να προέρχονται από πρόσωπα που γνωρίζουν.