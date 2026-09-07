Λαμία: Απόπειρα απάτης ηλικιωμένου οδήγησε στη σύλληψη τριών δραστών

Snapshot Τρεις δράστες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν στη Λαμία για απόπειρα απάτης σε βάρος ηλικιωμένου 67 ετών.

Ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και συνεργάστηκε για να παγιδεύσει τους δράστες.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν πλαστές πινακίδες και προσπάθησαν να πάρουν χρήματα και τιμαλφή με ψευδείς ισχυρισμούς περί εφορίας.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε ποινές φυλάκισης στους τρεις κατηγορούμενους, με έναν από αυτούς να οδηγείται άμεσα στη φυλακή.

Το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς αυτοκινήτου και των κινητών τηλεφώνων των δραστών. Snapshot powered by AI

Μία απόπειρα απάτης ηλικιωμένου μετατράπηκε σε σύλληψη των τριών δραστών, δύο άνδρες ηλικίας 34 και 43 ετών και μία γυναίκα 28 ετών, που προσπάθησαν να κλέψουν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport, η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα (7/9/26) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας και οδήγησε στη φυλακή έναν εκ των τριών κατηγορούμενων.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9), όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό του 67χρονου και προσποιήθηκε τον λογιστή του. Με το εξωφρενικό πρόσχημα ότι δήθεν ένας «δορυφόρος της εφορίας» σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία, του ζήτησε να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τιμαλφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει πάνω από το σπίτι του.

Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, «έπαιξε το παιχνίδι» των δραστών. Τους είπε ότι έβαλε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες (αξίας άνω των 74.000 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα την είχε γεμίσει με πέτρες και καλαμπόκια!

Έψαχναν τη σακούλα και βρήκαν την αστυνομία

Οι τρεις δράστες ζήτησαν από τον ηλικιωμένο να αφήσει τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κάτω από ένα κυπαρίσσι, όμως στη συνέχεια τον κάλεσαν ξανά και του είπαν να αλλάξει το σημείο και να την τοποθετήσει στη βρύση του νεκροταφείου.

Εκείνος τους είπε ότι έκανε ότι του ζήτησαν, όμως δεν πήγε ποτέ στο σημείο, με αποτέλεσμα οι τρεις δράστες να βρεθούν κατευθείαν στους αστυνομικούς. Πρώτα συνελήφθησαν οι δύο άνδρες που επέβαιναν σε ένα μαύρο Jeep με πινακίδες από την Αθήνα, το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο νεκροταφείο. Μόλις εντοπίστηκαν να κινούνται προς το δέντρο του νεκροταφείου, συνελήφθησαν άμεσα.

Στη συνέχεια, στη βρύση όπου θα βρισκόταν η τσάντα με τα χρήματα, συνελήφθη πεζή η 28χρονη, αργότερα, στο κινητό της οποίας υπήρχε ενεργή πλοήγηση από την πλατεία του χωριού προς το κοιμητήριο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας πάνω από τις γνήσιες κρατικές πινακίδες του αυτοκίνητού τους. Στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκαν αναζητήσεις στο Google Maps για το χωριό, την πλατεία του, καθώς και για ξενοδοχεία της Λαμίας.

Οι απίθανες δικαιολογίες

Ενώπιον των αρχών και του δικαστηρίου, οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων προκάλεσαν αίσθηση. Οι δύο άνδρες ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν καμία σχέση με απάτη και ότι βρέθηκαν τυχαία στο χωριό. Υποστήριξαν πως ταξίδεψαν από την Αθήνα με προορισμό το Καρπενήσι για να βρουν αυτοκίνητα για σκραπ και παλιοσίδερα, καθώς και ότι… έψαχναν να βρουν να φάνε γουρουνοπούλα, με αποτέλεσμα να χαθούν στους δρόμους του χωριού όπου έγινε η απόπειρα απάτης.

Από την πλευρά της η 28χρονη κατέθεσε ότι μετέβη στην περιοχή καθ' υπόδειξη φιλικού της προσώπου για να παραλάβει κάποιους φακέλους χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο. Υποστήριξε μάλιστα ότι δεχόταν εκβιασμό, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας απειλούσε να δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές της στιγμές αν δεν εκτελούσε τις εντολές του.

Οι ποινές

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους.

Στον 34χρονο δράστη, που υποτίθεται έψαχνε να φάει γουρουνοπούλα, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή του να μην μετατραπεί και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, οδηγώντας τον απευθείας στη φυλακή. Ο 34χρονος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, κουβαλώντας βαρύ ποινικό μητρώο με καταδίκες πολλών δεκαετιών για ένοπλες ληστείες, εγκληματική οργάνωση και υποθέσεις όπλων.

Στον έτερο επιβάτη του πολυτελούς Jeep, επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών για απόπειρα απάτης και πλαστογραφία. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στην έφεση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη, ενώ η ποινή του μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Τέλος, στην 28χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καθώς κρίθηκε ένοχη για απόπειρα απάτης. Με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, η ποινή της μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και η έφεσή της να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τη δήμευση και κατάσχεση του πολυτελούς αυτοκινήτου, καθώς και των κινητών τηλεφώνων των δραστών που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων.

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