Ηράκλειο: 15χρονος έπεσε θύμα απάτης -Έβαλε χρήματα και κοσμήματα σε τσάντα και τα άφησε σε κολόνα

Snapshot Ένας 15χρονος στο Ηράκλειο έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος ΔΕΗ.

Ο απατεώνας πείστηκε τον νεαρό να αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικό χώρο λόγω φερόμενου προβλήματος στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Οι δράστες έκλεψαν αντικείμενα αξίας περίπου 5.000 ευρώ από το σπίτι του 15χρονου.

Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της απάτης. Snapshot powered by AI

Θύμα καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 15χρονος στο Ηράκλειο.

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (3/9), ο νεαρός βρισκόταν στο σπίτι του, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που του παρουσιάστηκε ως υπάλληλος ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, ο απατεώνας, ανέφερε στον 15χρονο ότι η εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι του ήταν ελαττωματική, πείθοντάς τον να μαζέψει ό,τι χρήματα και κοσμήματα υπάρχουν στο σπίτι και να τα αφήσει σε εξωτερικό χώρο.

Στη συνέχεια, άγνωστος δράστης πέρασε από το σπίτι και άρπαξε τη σακούλα με τα αντικείμενα, η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 5.000 ευρώ.

Οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές.

Διαβάστε επίσης