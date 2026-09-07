Κρήτη: Αίσιο τέλος για τον 77χρονο υποβρύχιο αλιέα – Εντοπίστηκε σώος

Snapshot Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό για τον εντοπισμό 77χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοείτο στη νότια Κρήτη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά σκάφη του λιμενικού, σκάφος και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και όχημα από ξηράς.

Ο 77χρονος εντοπίστηκε σώος τα ξημερώματα από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για ιατρικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Κυριακής στο Λιμενικό μετά την εξαφάνιση ενός 77χρονου υποβρύχιου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή Όρμου Βαθύ στη νότια Κρήτη.

Για τον εντοπισμό του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, 1 σκάφος της δύναμης Frontex καθώς και ένα μη επανδρωμενο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Ταυτόχρονο από ξήρας στις έρευνες συμμετείχε και ένα όχημα του λιμενικού.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, τα ξημερώματα ο 77χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του από πλωτό σκάφος του λιμενικού, και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Απο εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για ιατρικές εξετάσεις.

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