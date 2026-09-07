Κρήτη: Αγνοείται 77χρονος υποβρύχιος αλιέας – Έρευνες για τον εντοπισμό του

Snapshot Αγνοείται 77χρονος υποβρύχιος αλιέας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, σκάφος και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και δυνάμεις από ξηράς.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 77χρονου Έλληνα υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, σκάφος και μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, καθώς και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.