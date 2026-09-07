Σε εφαρμογή από σήμερα το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ

    Η αύξηση των δρομολογίων συνοδεύεται από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ ενισχύοντας τις διαθέσιμες ανθρωποβάρδιες και υποστηρίζοντας την εφαρμογή του νέου ενισχυμένου προγράμματος

Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

Σε εφαρμογή από σήμερα το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το νέο, αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ, με περισσότερους συρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο Γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθηκών μετακίνησης των επιβατών.

Συγκεκριμένα:

Γραμμή 6 «Σύνταγμα - Πικροδάφνη»: Στη Γραμμή 6 η κυκλοφορία ενισχύεται με δύο επιπλέον συρμούς κατά την πρωινή ζώνη αιχμής (07:30-10:30) και έναν επιπλέον συρμό κατά την απογευματινή ζώνη (15:30-18:30). Συγκεκριμένα, το πρωί θα κυκλοφορούν 12 συρμοί, έναντι 10 σήμερα, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00΄ σε 7:30΄ και το απόγευμα θα κυκλοφορούν 11 συρμοί, με τη χρονοαπόσταση να μειώνεται από 9:00΄ σε 8:10΄. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244.

Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος»: Στη Γραμμή 7 και ειδικότερα στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας - ΣΕΦ, διατίθενται δύο επιπλέον συρμοί, με αποτέλεσμα το πρωί (06:00-10:00) και το απόγευμα (14:30-18:30), η μέση χρονοαπόσταση να περιορίζεται σε 9:50΄, έναντι 12:00΄ σήμερα. Τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205.

Περισσότεροι συρμοί σε κυκλοφορία

Για την πλήρη εφαρμογή του νέου προγράμματος δρομολογίων, ο αριθμός των συρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Παράλληλα, στον συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπονται δύο επιπλέον εφεδρικοί συρμοί, καθώς και ένας συρμός σε προληπτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα του στόλου.

Ενίσχυση και του ανθρώπινου δυναμικού

Η αύξηση των δρομολογίων συνοδεύεται από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δρομολογηθεί η ένταξη νέων οδηγών στο δυναμικό του Τραμ ενισχύοντας τις διαθέσιμες ανθρωποβάρδιες και υποστηρίζοντας την εφαρμογή του νέου ενισχυμένου προγράμματος.

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