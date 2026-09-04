Νέο περιστατικό απάτης στην Κρήτη: Χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ έκαναν «φτερά»

Snapshot Μια 57χρονη γυναίκα στα Χανιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δράστης έπεισε τη γυναίκα να αφήσει χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε τροχό αυτοκινήτου.

Μετά την αποχώρηση της γυναίκας, ο δράστης πήρε τα χρυσαφικά και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητο.

Η 57χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον δράστη. Snapshot powered by AI

Νέα υπόθεση απάτης στα Χανιά, με θύμα μια 57χρονη, η οποία πείστηκε από άγνωστο που προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ να αφήσει χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε αυτοκίνητο, πριν αυτά κάνουν «φτερά»

Σύμφωνα με τo Neakriti.gr, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Με άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας.

Η γυναίκα φέρεται να άφησε τα κοσμήματα, συνολικής αξίας τουλάχιστον 10.000 ευρώ, στον τροχό αυτοκινήτου, όπως της είχε υποδειχθεί, και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Όταν επέστρεψε, διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει... φτερά, καθώς ο δράστης είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τη λεία.

Η 57χρονη κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στις Αρχές. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον άγνωστο δράστη, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του.