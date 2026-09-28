Ένας «κινητικός καλλιτέχνης»: Πώς οι μηχανές του προκαλούν θαυμασμό, χωρίς αποδοτικότητα

Τα μηχανήματά του είναι viral επιτυχίες στο διαδίκτυο - Η πρώτη ζωντανή παράσταση είχε «τεχνικές δυσκολίες», αλλά ενθουσίασε το κοινό

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ένας «κινητικός καλλιτέχνης»: Πώς οι μηχανές του προκαλούν θαυμασμό, χωρίς αποδοτικότητα
ΚΟΣΜΟΣ
6'
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  • Ο Τζόζεφ Χέρσερ, γνωστός ως Joseph’s Machines, δημιουργεί μηχανές αλυσιδωτής αντίδρασης που είναι εμφανώς αναποτελεσματικές αλλά καλλιτεχνικά εντυπωσιακές.
  • Η πρώτη ζωντανή παράσταση της μηχανής "Joseph Gets Dressed" είχε τεχνικές δυσκολίες και ποσοστό επιτυχίας 25%, αλλά ενθουσίασε το κοινό με την πολυπλοκότητα και την ανθρώπινη διάστασή της.
  • Η παράσταση στο Ars Electronica Festival τόνισε την αξία της διαδικασίας και της πολυπλοκότητας αντί της απλής αποτελεσματικότητας στην τεχνολογία.
  • Ο Χέρσερ συνδυάζει την κινητική τέχνη με παντομίμα και χορό, ενσωματώνοντας το σώμα του ως μέρος της μηχανής για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και χιούμορ.
  • Παράλληλα με τις παραστάσεις, ο Χέρσερ αναπτύσσει εκπαιδευτικά κιτ για να ενθαρρύνει νέους τεχνίτες στην κινητική τέχνη και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις.
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Ο Τζόζεφ Χέρσερ— γνωστός και ως Joseph’s Machines — αν και ο ίδιος αυτοαποκαλείται «κινητικός καλλιτέχνης», είναι γνωστός στο διαδίκτυο με βίντεο από τις εμφανώς αναποτελεσματικές μηχανές αλυσιδωτής αντίδρασης του.

Πρόσφατα, ωστόσο έκανε αρκετή αίσθηση, με τη μηχανή του "Joseph Gets Dressed", που παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ars Electronica Festival στο Λιντς της Αυστρίας.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, Χέρσερ, μίλησε για τις εφευρέσεις του, αλλά και για τη «ζωντανή» παράστασή του, που αν και το ποσοστό επιτυχίας της μηχανής κυμάνθηκε στο 25%, ο αντίκτυπός της ήταν σαρωτικός.

Βασικός ρόλος της μηχανής, να ξυπνήσει, να ντύσει και να ταΐσει τον «κινητικό καλλιτέχνη», μία καθημερινή πρωινή ρουτίνα.

Ο κοιμισμένος Χέρσερ ξύπνησε από ένα σφυρί που χτύπησε την λαστιχένια σφαίρα μιας κόρνας ποδηλάτου. Αυτό έκανε το στρώμα του να γείρει προς τα πάνω, σύροντάς τον στα πόδια του. Ένας μεγάλος τροχός έσυρε μια πλάκα σαπουνιού στο πρόσωπό του και τον περιέλουσε με ένα πιστόλι νερού, μετά τους έβγαλε τις πιτζάμες του και έστειλε τα χέρια του μέσα από τα μανίκια ενός πουκάμισου.

Έκανε τούμπες σε έναν ιμάντα μεταφοράς σε ένα σορτς, προσγειώθηκε σε μια τροχήλατη καρέκλα που τον έσπρωξε, προς μια μπανάνα. Ως μεγάλο φινάλε, η καρέκλα έγειρε προς τα εμπρός και βύθισε το κεφάλι του σε ένα γαλακτώδες μπολ με δημητριακά.

https://www.instagram.com/p/DdzvfXOD0S4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Χέρσερ, 41 ετών, αποκαλεί τον εαυτό του «κινητικό καλλιτέχνη», έναν ώρα από μία εμφάνισή του στο «Sesame Street», όπου όρισε τον όρο ως «κάποιος που κάνει τέχνη που κινείται».

«Ειδικά για μένα ως ερμηνευτή στη μηχανή, το να μάθω έναν χορό είναι ίσως το πιο κοντινό πράγμα στο να περιγράψω αυτό που κάνω», είπε σε μια συνέντευξη βίντεο από το στούντιο του στο Λονδίνο. «Θέλω να υπενθυμίσω στους ανθρώπους πόσο εκπληκτικό και απολαυστικό είναι όλο το κινητικό δυναμικό στον καθημερινό κόσμο, τόσο στα αντικείμενα όσο και στα σώματα».

Αν και ο Χέρσερ και η μικρή του ομάδα έχουν διοργανώσει εργαστήρια και άλλες προσωπικές εκδηλώσεις, το "Joseph Gets Dressed" είναι η πρώτη τους ζωντανή εκπομπή μεγάλης κλίμακας.

Τα πράγματα ωστόσο δεν κύλησαν ομαλά και η μηχανοποιημένη πρωινή ρουτίνα του Herscher που διαρκεί περίπου ένα λεπτό, μετατράπηκε σε παράσταση και πρόβα, λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων.

Οι θεατές παρακολουθούσαν καθώς η ομάδα αντιμετώπιζε δυσλειτουργίες, μερικές δραματικές (ο Χέρσερ παγιδεύτηκε ανάποδα στη μέση της τούμπας), μερικές κοσμικές (το κρεβάτι δεν γέρνει αρκετά για να τον σταθεί όρθιος). Το μηχάνημα δεν συμπεριφέρθηκε σωστά σε όλη τη διαδρομή μέχρι την τρίτη παράσταση.

Ο Hans Christian Merten, ηγέτης του Ars Electronica Festival, είπε ότι είδε το έργο του Herscher ως αντίστιξη στην ενασχόληση του κόσμου της τεχνολογίας με την αποτελεσματικότητα χωρίς τριβές. «Με πολλή τεχνολογία, ο στόχος είναι να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη», είπε ο Μέρτεν σε μια συνέντευξη βίντεο από την Αυστρία. «Ο στόχος του Τζόζεφ ως μηχανικού δεν είναι να κάνει τα πράγματα ευκολότερα, αλλά να κάνει ένα επιχείρημα για την πολυπλοκότητα - για τη σημασία της διαδικασίας και όχι της παραγωγής».

Ο Χέρσερ, ο οποίος μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία, εφευρίσκει καλλιτεχνικά τεχνάσματα από την ηλικία των 6 ετών. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησε ότι το να βάζει το σώμα του στο κέντρο μιας μηχανής προκάλεσε μεγαλύτερη ανταπόκριση στο διαδίκτυο.

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πηγή φωτο: NYT

«Τα έκανε όλα πιο αστεία και πιο ανθρώπινα», είπε. Σύντομα χορογραφούσε τον εαυτό του σχεδόν σε ό,τι έφτιαχνε, παίζοντας τον σιωπηλό και συχνά κακομεταχειρισμένο χρήστη μηχανών που του σέρβιραν κέικ ή γύριζαν τις σελίδες των New York Times. Σπούδασε παντομίμα για να βελτιώσει τις υποκριτικές του ικανότητες.

Η άνοδος των βίντεο στο Instagram και το TikTok βοήθησε να γίνει ο Herscher ακόμα μεγαλύτερο αστέρι. Σήμερα δημιουργεί μηχανές με τη βοήθεια δύο βοηθών, σε ένα στούντιο που περιλαμβάνει ένα τρελό απόθεμα υλικών με κινητικές δυνατότητες. Μια περιήγηση βίντεο αποκάλυψε ένα κουτί με την ένδειξη "Rolls" - γεμάτο όχι ψωμί, αλλά αντικείμενα που κυλούν - και ένα άλλο, "Long Things", από το οποίο προεξείχε μια σκούπα, ένα κέρατο παπουτσιού και ένα ραβδί καλυμμένο με ένα λαστιχένιο δάχτυλο.

Η μηχανή "Joseph Gets Dressed" χρειάστηκε ένα χρόνο για να σχεδιαστεί και αρκετούς μήνες για να κατασκευαστεί, ο εξοπλισμός κατασκευάστηκε σε κομμάτια έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί στην Αυστρία από το Λονδίνο. Το έτοιμο μηχάνημα είναι 1,400 λίβρες — πολύ μεγαλύτερο από ένα τυπικό μηχάνημα, γεγονός που το βοηθά να είναι ευανάγνωστο στους θεατές από απόσταση. Κινείται επίσης πιο αργά από το συνηθισμένο. «Με ένα ζωντανό κοινό, έχεις αυτή την πολυτέλεια όπου δεν μπορούν να απομακρυνθούν αν χάσουν το ενδιαφέρον τους μετά από ένα δευτερόλεπτο», είπε ο Herscher. «Έτσι μπορείς πραγματικά να τραβήξεις τα πράγματα και να δημιουργήσεις προσμονή».

Στο Λιντς, οι θεατές φάνηκαν τόσο ενθουσιασμένοι από τις συχνές γκάφες του μηχανήματος όσο και από τις πιο ομαλές διαδρομές, περιμένοντας και παρακολουθώντας την ομάδα να κάνει επισκευές και ρυθμίσεις.

Ο Herscher είπε ότι η ζωντανή εμφάνιση ταιριάζει με το ευρύτερο ήθος των Joseph's Machines.

«Αυτή τη στιγμή όλοι κατακλυζόμαστε από πράγματα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να γίνουν σε πέντε δευτερόλεπτα», είπε ο Herscher. «Αυτό που κάνω δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο προς την αντίθετη κατεύθυνση και νομίζω ότι μια ζωντανή εμφάνιση το φέρνει πραγματικά στο σπίτι». Αυτές οι προσωπικές παραστάσεις, είπε ο Χάρβεϊ, μπορεί επίσης να βοηθήσουν να ηρεμήσουν οι σχολιαστές που αναρωτήθηκαν εάν τα βίντεο του Joseph's Machines είναι ψηφιακά βελτιωμένα.

Εκτός από το να φτιάχνει τα δικά του μηχανήματα, ο Χέρσερ είναι ένας ευαγγελιστής της κινητικής τέχνης. Εδώ και 10 χρόνια, αναπτύσσει ένα πακέτο εκκίνησης αλυσιδωτής αντίδρασης για παιδιά. Το πρωτότυπό του μοιάζει με μια διασταύρωση ενός κιτ Lego και ενός σετ Erector, γεμάτο εργαλεία για να εμπνεύσει τους νέους τεχνίτες. «Υπήρχε σίγουρα μια εποχή που έλεγα: «Θέλω πραγματικά να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου φτιάχνοντας μηχανές ***Rube Goldberg;» είπε ο Χέρσερ γελώντας. «Αλλά έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι να προκαλέσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την περίεργη μικρή θέση. Και υπάρχει τέτοια χαρά σε αυτό που θα ήμουν ανόητος να τα αφήσω όλα να φύγουν».

***Ο Rube Goldberg ήταν Αμερικανός γλύπτης, εκδότης, μηχανικός και εφευρέτης. Ασχολήθηκε εκτενώς με τα κόμικς, σατιρίζοντας την εμμονή των Αμερικανών σχετικά με την τεχνολογία. (wikipedia)

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