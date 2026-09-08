Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

Snapshot Μια 13χρονηυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου ξενοδοχείου.

Η πτώση της ανακόπηκε από λαμαρινοσκεπή, γεγονός που πιθανόν της έσωσε τη ζωή.

Η 13χρονη βρισκόταν με δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν όταν εμφανίστηκε η αστυνομία.

Μια 35χρονη γυναίκα βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο και αποχώρησε μόλις εμφανίστηκαν οι αρχές, με τον ρόλο της να παραμένει αδιευκρίνιστος.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των ανδρών και εξετάζουν πιθανή παραμέληση ανηλίκου. Snapshot powered by AI

Μια 13χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε από το μπαλκόνι πέμπτου ορόφου ξενοδοχείου τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η πτώση της ανακόπηκε από λαμαρινοσκεπή, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα και πιθανόν τη σωτηρία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν η ανήλικη βρέθηκε να πέφτει από μπαλκόνι σε ξενοδοχείο της πόλης. Η πτώση της σταμάτησε σε μια λαμαρινοσκεπή και όχι στο έδαφος, κάτι που της έσωσε τη ζωή.

Παρόλα αυτά, η 13χρονη υπέστη σοβαρά κατάγματα στη λεκάνη και τα χέρια και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο ξενοδοχείο με δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής. Όταν η ρεσεψιονίστ αντιλήφθηκε την παρουσία της κοπέλας και ενημερώθηκε για την ηλικία της, ανέβηκε στο δωμάτιο και χτύπησε την πόρτα. Τότε, κλήθηκε η αστυνομία.

Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι, ενώ η 13χρονη, στην προσπάθειά της να ακολουθήσει, έπεσε στο κενό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, και οι τρεις φέρονται να πανικοβλήθηκαν και να ήθελαν να φύγουν όταν άρχισαν οι αρχές να χτυπούν την πόρτα.

Ο ρόλος της μυστηριώδους 35χρονης

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο ωστόσο, καθώς σύμφωνα με τον αδερφό της 13χρονης έξω από το ξενοδοχείο βρισκόταν μια γυναίκα 35 ετών, η οποία όταν εμφανίστηκε η αστυνομία αποχώρησε.

Μετά το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ανδρών, ενώ έχουν ήδη ενημερώσει και βρήκαν τη μητέρα της κοπέλας, η οποία βρίσκεται στο πλευρό της στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διερευνηθούν ευθύνες σχετικά με τυχόν παραμέληση ανηλίκου.

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