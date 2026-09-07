Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου-Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο ανδρών

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου-Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 13χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.
  • Η ανήλικη βρισκόταν μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την πτώση.
  • Υπάλληλος ξενοδοχείου υποψιάστηκε ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη και προσπάθησε να ελέγξει το δωμάτιο, προκαλώντας την απόπειρα διαφυγής από το μπαλκόνι.
  • Οι δύο άνδρες διέφυγαν μετά το περιστατικό ενώ η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά με πολλαπλά κατάγματα.
  • Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών.
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Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται η ανήλικη η οποία σήμερα τα ξημερώματα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου, στον Βαρδάρη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η 13χρονη -κατά δήλωσή της- εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πρασιά του ξενοδοχείου γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκε στο κενό μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο του ξενοδοχείου.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, η ανήλικη βρισκόταν σε δωμάτιου του ξενοδοχείου μαζί με δύο άνδρες από το Αφγανιστάν. Υπάλληλος του ξενοδοχείου που υποψιάστηκε πως η κοπέλα ήταν ανήλικη, χτύπησε την πόρτα του δωματίου και τότε το κορίτσι αλλά και οι δύο άνδρες επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι. Η 13χρονη βρέθηκε στο κενό ενώ οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν.

Από την πτώση η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά καθώς υπέστη πολλαπλά κατάγματα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Ιπποκράτειο». Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο Αφγανών.

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