Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 31χρονος καμεραμάν του ΙΟΝΙΑΝ μετά από τροχαίο

Snapshot Ο 31χρονος καμεραμάν Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην Πάτρα.

Ο τραυματίας έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και χτύπησε σε σήμα της Τροχαίας στην Ακτή Δυμαίων.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ του παρείχαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Snapshot powered by AI

Την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του δίνει ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος , καμεραμάν στον τηλεοπτικό σταθμό ΙΟΝΙΑΝ, που έπεσε θύμα τροχαίου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, o 31χρονος τεχνικός κινείτο στην Ακτή Δυμαίων με την μηχανή του, χωρίς να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

Ο 31χρονος, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο στο ύψος της οδού Ανθείας, χτύπησε σε σήμα της Τροχαίας και βρέθηκε στο έδαφος, βαρύτατα τραυματισμένος.

Ο 31χρονος Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ , που έφθασαν άμεσα άρχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο άτυχο άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, στην ΜΕΘ, μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

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