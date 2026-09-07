Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός 67χρονος στο σπίτι του

Νεκρός βρέθηκε χθες το απόγευμα στο σπίτι του στη Χερσόνησο Κρήτης ένας 67χρονος Έλληνας.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε, όπως αναφέρει το Patris.gr.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε το θάνατό του.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας και ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Προανάκριση διενεργεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα

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