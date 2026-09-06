Κρήτη: Διάσωση άλλων 44 μεταναστών νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων

Στον εντοπισμό περίπου 44 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από σήμα που δόθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Στην περιοχή έσπευσε πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται μία ημέρα μετά την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 35 αλλοδαπών στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, εναέριο μέσο της Frontex είχε εντοπίσει λέμβο με περίπου 35 επιβαίνοντες, περίπου 20 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Οι 35 αλλοδαποί είχαν τότε περισυλλεγεί από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Με τη σημερινή επιχείρηση, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό εντοπισμού λέμβου με αλλοδαπούς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων μέσα σε δύο ημέρες, με συνολικά περίπου 79 ανθρώπους να έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί στα δύο περιστατικά.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.