Τραγική κατάληξη για τον 27χρονο που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε κλαμπ στα Γιαννιτσά

Snapshot Ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε σε κλαμπ στα Γιαννιτσά κατέληξε μετά από μία εβδομάδα νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Ο νεαρός είχε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από μπουνιά που δέχτηκε μετά από φραστικό επεισόδιο με 26χρονο.

Ο 26χρονος δράστης είχε προσωρινά κρατηθεί και αντιμετώπιζε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η κατηγορία κατά του δράστη αναμένεται να αναβαθμιστεί μετά τον θάνατο του 27χρονου. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό του ξυλοδαρμού 27χρονου σε κλαμπ στα Γιαννιτσά, αφού εκείνος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα (6/9/2026) στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

O 27χρονος ήταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά τον ξυλοδαρμό που εκτυλίχθηκε σε νυχτερινό κέντρο στα Γιαννιτσά όταν είχε δεχτεί μπουνιά από 26χρονο, μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο 26χρονος δράστης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του και του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος, κατηγορία που αναμένεται να αλλάξει μετά τον θάνατο του 27χρονου.

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