Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά– Συνελήφθη ο δράστης που τον γρονθοκόπησε

Snapshot Ένας 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από γρονθοκοπήματα από 26χρονο στα Γιαννιτσά.

Το επεισόδιο ξεκίνησε από διαφορές μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος σε νυχτερινό μαγαζί.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη από την αστυνομία μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, 26χρονος γρονθοκόπησε 27χρονο μετά από επεισόδιο που είχαν με αποτέλεσμα ο 27χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί επεισόδιο σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της περιοχής μεταξύ του δράστη και της κοπέλας του θύματος. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν εκτός του club προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 27χρονου.

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