Σαλαμίνα: Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων στην πισίνα

Snapshot Τρία παιδιά και πέντε ενήλικες παρουσίασαν συμπτώματα τοξικής εισπνοής από χημικά αέρια σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα.

Ο πατέρας του 3χρονου παιδιού που νοσηλεύεται κατηγορεί για εγκληματική αμέλεια την επιχείρηση λόγω διαρροής χημικών αερίων.

Η διαρροή προήλθε από καταπακτή που άνοιξαν εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια λειτουργίας της πισίνας.

Η οικογένεια κινείται νομικά κατά των υπευθύνων, ενώ έχουν συλληφθεί η υπεύθυνη της επιχείρησης και ο τεχνικός συντήρησης.

Οι αρχές μετέφεραν τα πιο σοβαρά περιστατικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Για εγκληματική αμέλεια κάνει λόγο ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από εισπνοή τοξικής ουσίας σε πισίνα παιδότοπου στη Σαλαμίνα.

Η οικογένεια είχε πάει στην πισίνα για να κάνει μπάνιο όταν ένιωσαν ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Τρία παιδιά, ηλικίας από τριών έως οκτώ ετών, και πέντε ενήλικες μετέβησαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σαλαμίνα με συμπτώματα δύσπνοιας και κάψιμο στο λαιμό. Στη συνέχεια, δύο από τα τρία παιδιά, καθώς και δύο γυναίκες, διακομίστηκαν στο Θριάσιο.

Ο πατέρας του 3χρονου παιδιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται μίλησε στο ΣΚΑΪ περιγράφοντας τι συνέβη:

«Ήταν ένα πολύ καυστικό αέριο. Εγώ που είμαι μεγάλος, 39 χρονών, και με έκαψε όλο το λαιμό. Φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι 3 χρονών να αναπνεύσει τώρα αυτό το πράγμα. Κατά τη διάρκεια που κολυμπούσαμε, ένιωσε η γυναίκα μου στο δέρμα της κάτι σαν τσούξιμο, κάτι περίεργο. Εκείνη την ώρα είχαν ανοίξει μια καταπακτή, ας το πούμε έτσι, σαν φρεάτιο, κάποια άτομα τα οποία εργάζονται στο κατάστημα. Προήλθε μια διαρροή και στο νερό και στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να το εισπνεύσουμε αυτό, να μην μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Ειδικά το μωρό να έχει τάση προς εμετό», ανέφερε αρχικά, τονίζοντας στη συνέχεια:

«Αναφέρανε κάτι, εντάξει, και καλά να μας ηρεμήσουν, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Τι δεν έγινε κάτι; Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά αέρια. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια αυτό, εγκληματική αμέλεια. Όταν διαπιστώνεις κάποια δυσλειτουργία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ζητήσεις από τους θαμώνες να αποχωρήσουν και μετά κάτι οποιαδήποτε επέμβαση σε κάποιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί».

Η οικογένεια κινείται νομικά κατά των υπευθύνων, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί η υπεύθυνη της επιχείρησης και ένας άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας.