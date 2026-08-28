Σαλαμίνα: Παιδιά ένιωσαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου– Δύο συλλήψεις

Snapshot Τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας λόγω δυσφορίας από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε παιδότοπο με πισίνες.

Η δυσφορία των παιδιών οφειλόταν στην έντονη μυρωδιά χλωρίου που υπήρχε στον χώρο της πισίνας.

Συνελήφθησαν δύο άτομα, μια 61χρονη υπεύθυνη του παιδότοπου και ένας 39χρονος συντηρητής, με κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση στη Σαλαμίνα όπου τρία ανήλικα παιδιά 3, 6 και 8 ετών μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας μετά από δυσφορία που ένιωσαν ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα τρία παιδιά παρουσίασαν έντονη δυσφορία από την έντονη μυρωδιά χλωρίου που υπήρχε στον χώρο με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά τους Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια. Πρόκειται για 61χρονη Ελληνίδα που εμφανίζεται ως υπεύθυνη του παιδότοπου καθώς επίσης και ενός 39χρονου υπηκόου Πακιστάν που εργάζεται ως συντηρητή των εγκαταστάσεων.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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