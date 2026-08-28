Πάτρα: Νεαρός προσποιήθηκε ότι ήθελε να βοηθήσει οδηγό με σκασμένο λάστιχο και τον έκλεψε

Snapshot Νεαρός στην Πάτρα προσφέρθηκε να βοηθήσει οδηγό με σκασμένο λάστιχο και έκλεψε δερμάτινο τσαντάκι από το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Όθωνος Αμαλίας ενώ το όχημα ήταν ακινητοποιημένο για οδική βοήθεια.

Το τσαντάκι περιείχε δύο κινητά τηλέφωνα και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο αντιλήφθηκε την κλοπή και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Η ομάδα ΔΙΑΣ πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Snapshot powered by AI

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα, όταν ένας νεαρός φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ακινητοποίηση αυτοκινήτου για να κλέψει.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένα ζευγάρι και η μητέρα της γυναίκας. Το ένα από τα λάστιχα του οχήματος έσκασε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να σταματήσει προκειμένου να καλέσει οδική βοήθεια.

Εκείνη τη στιγμή, ένας νεαρός πλησίασε το αυτοκίνητο και μιλώντας στα ισπανικά, προσφέρθηκε να βοηθήσει. Τότε είδε στο κάθισμα ένα δερμάτινο τσαντάκι το οποίο άρπαξε και εξαφανίστηκε.

Το ζευγάρι αντιλήφθηκε λίγο αργότερα την κλοπή και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Το τσαντάκι περιείχε δύο κινητά τηλέφωνα και μεγάλο χρηματικό ποσό.

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