Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο

Στο «πορτοκαλί» πολλές περιοχές της χώρας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5) στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Κάρπαθο.
  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) αναμένεται σε περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και Πελοποννήσου.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τοπικές αρχές σε αυξημένη ετοιμότητα.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει σε γενική και μερική επιφυλακή το προσωπικό στις αντίστοιχες περιοχές κινδύνου.
  • Ισχύουν μέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής σε δάση και ευπαθείς περιοχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν επικίνδυνες ενέργειες στην ύπαιθρο.
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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Ειδικότερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), ενώ σε μερική επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Τέλος, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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