Μητσοτάκης: Πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο

Snapshot Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χωρίς παρέμβαση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα φτάσει τα 2 ευρώ, κάτι που δεν είναι αποδεκτό.

Η στήριξη θα προέλθει τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια, τα οποία συνεργάζονται στη διαδικασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει περισσότερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της έκτακτης κρίσης.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μπορεί να μειωθεί χωρίς άδεια από την Ευρώπη, αλλά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα επιδιωχθεί προσωρινή μείωση. Snapshot powered by AI

Την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα κάνει εξαγγελίες για τη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Αν δεν κάνουμε τίποτα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τον Απρίλιο έκλεισε περίπου στο 1,75. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες. Θα υπάρξει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα διυλιστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία.

«Είχα πει ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα και επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές» σημείωσε.

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη «βεβαίως και θα το κάναμε». Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα το έκανε έκτακτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όσο κρατάει η κρίση.

«Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75. Και τα διυλιστήρια θα βάλουν πλάτη. Προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση», σημείωσε ενώ για τη βενζίνη είπε ότι «δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα».

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