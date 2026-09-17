Συναγερμός στο Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από τα Ενετικά Τείχη
Η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο
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Μία γυναίκα έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο Κομμένο Μπεντένι, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και περιπολικό της Αστυνομίας.
Η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, ενώ στο έδαφος είναι ακόμη νωπό το αίμα της. όπως φαίνεται στην εικόνα του cretalive
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