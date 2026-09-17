Ιταλία: Δύο τράγοι «μονομαχούν» με τα κέρατά τους δίπλα σε εθνική οδό, στη Σικελία – Viral το βίντεο

Snapshot Δύο τράγοι καταγράφηκαν να μονομαχούν με τα κέρατά τους κοντά στην εθνική οδό 115 στη Σικελία.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των οδηγών λόγω της παρουσίας ζώων κοντά στο δρόμο.

Κατοίκοι της Τσουκάφα καταγγέλλουν ότι περίπου δέκα κατσίκια κινούνται ανεξέλεγκτα στην περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Το βίντεο με τη μονομαχία των τράγων έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον. Snapshot powered by AI

Δύο τράγοι καταγράφηκαν σε βίντεο να κονταροχτυπιούνται με κέρατά τους σε απόσταση αναπνοής από την εθνική οδό 115, στην περιοχή Τσουκάφα, στο Πόρτο Εμπέντοκλε της νότιας Σικελίας, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, για τους κατοίκους της Τσουκάφα η παρουσία ζώων να κυκλοφορούν ελεύθερα κοντά στην εθνική οδό και ανάμεσα στις κατοικίες της περιοχής εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

https://www.instagram.com/repubblica_palermo/reel/DdTiRnzAY_W/

Όπως καταγγέλλουν, περίπου δέκα κατσίκια κινούνται ανεξέλεγκτα στην περιοχή και επισημαίνουν τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί εάν κάποιο από τα ζώα βρεθεί ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Facebook και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των χρηστών.

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