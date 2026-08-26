«Η μητέρα μου δεν είναι τρελή, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει», λέει ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία

Η αποκάλυψη του γιου του Ισπανού επιχειρηματία που αγνοείται στο Ιόνιο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

«Η μητέρα μου δεν είναι τρελή, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει», λέει ο γιος του Ισπανού επιχειρηματία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 66χρονος Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο που ταξίδευε με τη σύζυγό του από τη Σικελία προς την Πύλο στις 18 Αυγούστου και έκτοτε αγνοείται.
  • Η σύζυγος δεν μπόρεσε να ακινητοποιήσει το σκάφος για να τον επαναφέρει στο σημείο της πτώσης και αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας πριν ειδοποιήσει τις Αρχές.
  • Ο 66χρονος ήταν έμπειρος ναυτικός με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας, ενώ η σύζυγος είχε περιορισμένες γνώσεις χειρισμού του ιστιοφόρου και μηχανικής.
  • Η σύζυγος κατέγραψε τις ακριβείς συντεταγμένες του σημείου πτώσης και προσπάθησε να εκπέμψει SOS μέσω ασυρμάτου, ο οποίος ωστόσο είτε δεν λειτούργησε σωστά είτε δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο.
  • Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, ενώ η οικογένεια παραμένει σε αναμονή για νεότερα.
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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο στο οποίο ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, με προορισμό την Πύλο.

Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σικελία και, σύμφωνα με την οικογένεια του 66χρονου, στις 18 Αυγούστου σημειώθηκε το περιστατικό που άλλαξε δραματικά την πορεία του ταξιδιού. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα και από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν.

Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν στο σκάφος, δεν κατάφερε να το ακινητοποιήσει και να επιστρέψει εγκαίρως στο σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος. Παρέμεινε για αρκετές ημέρες στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα προβλήματα επικοινωνίας, μέχρι να καταφέρει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

Ο γιος του 66χρονου μίλησε στο Μega, περιγράφοντας τις τελευταίες πληροφορίες που έχει η οικογένεια για το περιστατικό, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ο πατέρας του.

«Την Κυριακή της περασμένης εβδομάδας μίλησα με τους γονείς μου ότι θα έφευγαν από τις Συρακούσες της Ιταλίας για την Πύλο της Ελλάδας. Τη Δευτέρα, γύρω στις 07:00 το πρωί».

Στη συνέχεια περιέγραψε με λεπτομέρειες τι φέρεται να συνέβη πάνω στο ιστιοφόρο:

«Στα 150 ναυτικά μίλια, ο πατέρας μου ψαρεύει έναν τόνο, καθαρίζει αυτόν τον τόνο και το αίμα που μένει μέσα, παίρνει έναν κουβά και πηγαίνοντας να καθαρίσει αυτό το αίμα, ο πατέρας μου πέφτει. Η μητέρα μου, λόγω του σοκ, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Εκτός αυτού, είναι ένα σκάφος που είναι επίσης αλήθεια ότι τους είναι αρκετά άγνωστο, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, και σε 30 δευτερόλεπτα ο πατέρας μου εξαφανίστηκε».

Η προσπάθεια να ειδοποιηθούν οι Αρχές

Μετά την πτώση του 66χρονου στη θάλασσα, η σύζυγός του φέρεται να προσπάθησε να κινητοποιήσει τις Αρχές, καταγράφοντας τις συντεταγμένες του σημείου όπου χάθηκε ο άνδρας.

«Από εκεί και πέρα, η μητέρα μου παίρνει ακριβώς τις ακριβείς και συγκεκριμένες συντεταγμένες του σημείου όπου έπεσε ο πατέρας μου και προσπάθησε να εκπέμψει SOS μέσω ασυρμάτου. Ο ασύρματος φαίνεται ότι είτε δεν λειτούργησε καλά, είτε δεν ακολουθήθηκε σωστά το πρωτόκολλο».

Σύμφωνα με τον γιο του αγνοούμενου, η κατάσταση πάνω στο ιστιοφόρο έγινε ακόμη δυσκολότερη όταν τελείωσαν τα καύσιμα, ενώ η μητέρα του προσπάθησε να περιορίσει την ταχύτητα του σκάφους χρησιμοποιώντας τα πανιά.

«Το σκάφος έμεινε από καύσιμα επειδή η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα από μηχανική, οπότε δεν ήξερε πώς να σβήσει τη μηχανή ούτε τίποτα. Κατάφερε να βγάλει το ένα από τα πανιά, το άλλο το κατέβασε περίπου στη μέση για να επιβραδύνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έγραψε τις συντεταγμένες όπου έπεσε ο πατέρας μου, οι οποίες αναφέρθηκαν αμέσως στη Θαλάσσια Διάσωση. Το μόνο πράγμα που έχει γραφτεί από τη μητέρα μου είναι οι συντεταγμένες του πατέρα μου. Τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο γραμμένο. Η μητέρα μου δεν κρατούσε ημερολόγιο, η μητέρα μου δεν έγραψε πώς ένιωθε. Η μητέρα μου δεν είναι τρελή, δεν παίρνει κανένα φάρμακο».

«Ο πατέρας μου ταξιδεύει πάνω από 35 χρόνια»

Ο γιος του 66χρονου αναφέρθηκε και στην εμπειρία του πατέρα του στη θάλασσα, τονίζοντας ότι πρόκειται για άνθρωπο με δεκαετίες ναυτικής εμπειρίας.

«Ο πατέρας μου ταξιδεύει πάνω από 35 χρόνια. Οπότε, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά έμπειρος. Η μητέρα μου δεν ήταν και τόσο».

Η οικογένεια εξακολουθεί να περιμένει με αγωνία οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την τύχη του 66χρονου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του στη θάλασσα, αλλά και όσα ακολούθησαν, βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

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