Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

Snapshot Ο 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα εξαφανίστηκε στο Ιόνιο μετά από πτώση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ιστιοπλοϊκού ταξιδιού με τη σύζυγό του.

Η οικογένεια επισημαίνει ότι η αλλαγή σε μεγαλύτερο και δυσκολότερο στη χειρισμό σκάφος ίσως συνέβαλε στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάσωση.

Η σύζυγος δεν κατάφερε να σταματήσει το ιστιοφόρο και να επιστρέψει στο σημείο της πτώσης, με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνη και χωρίς επικοινωνία για τρεις ημέρες πριν ενημερώσει τις Αρχές.

Η οικογένεια ζητά τη συνέχιση και ενίσχυση των ερευνών από τις ελληνικές, ιταλικές και ισπανικές Αρχές για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Παρά την προχωρημένη ηλικία και τις δυσκολίες, η οικογένεια διατηρεί ελπίδες για την ανεύρεση του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Μια κρίσιμη λεπτομέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα στο Ιόνιο: η αλλαγή σκάφους που είχε προηγηθεί του μοιραίου ταξιδιού.

Ο 66χρονος βρισκόταν με τη σύζυγό του στο ιστιοφόρο Theorema, με το οποίο είχαν ξεκινήσει από τη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με την οικογένειά του, έπεσε στη θάλασσα και έκτοτε αγνοείται.

Η σύντροφός του, η οποία βρισκόταν πάνω στο σκάφος, δεν κατάφερε να σταματήσει το ιστιοφόρο και να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος. Έμεινε για ημέρες στη θάλασσα, χωρίς επαρκή επικοινωνία, μέχρι να καταφέρει τελικά να ενημερώσει τις Αρχές στις 21 Αυγούστου.

«Ήταν καινούργιο και πολύ μεγαλύτερο»

Ο γιος του αγνοούμενου, Σέρχιο Μουτίλμπα, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El País, αναφέρεται ιδιαίτερα στην αλλαγή σκάφους που είχε κάνει η οικογένεια.

Όπως εξηγεί, οι γονείς του ταξίδευαν εδώ και χρόνια στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα μετά τη συνταξιοδότηση του πατέρα του το 2021. Ωστόσο, τη φετινή χρονιά αποφάσισαν να αλλάξουν σκάφος.

Το νέο σκάφος ήταν, σύμφωνα με τον γιο, πολύ μεγαλύτερο και δυσκολότερο στον χειρισμό.

Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η παράμετρος ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στις δραματικές εξελίξεις, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι ακριβώς συνέβη.

«Ο πατέρας μου θα ήξερε να το χειριστεί απόλυτα, γιατί είναι έμπειρος στη ναυσιπλοΐα. Ίσως όμως η μητέρα μου να μην μπορούσε», είναι ουσιαστικά το ερώτημα που θέτει ο ίδιος.

Η μοιραία πτώση στη θάλασσα

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι σήμερα η οικογένεια, ο 66χρονος είχε ψαρέψει έναν τόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους αναφέρουν ότι γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ο 66χρονος βρισκόταν στο νερό, ενώ εκείνη φέρεται να μην κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος ώστε να επιστρέψει κοντά του.

Ο χρόνος λειτούργησε εις βάρος της επιχείρησης διάσωσης. Το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται, ενώ ο άνδρας χάθηκε από το οπτικό πεδίο της συζύγου του μέσα στην απέραντη θαλάσσια έκταση μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Τρεις ημέρες χωρίς επικοινωνία

Η ενημέρωση των Αρχών δεν έγινε αμέσως. Το περιστατικό συνέβη στις 18 Αυγούστου, όμως η ειδοποίηση για την εξαφάνιση έγινε στις 21 Αυγούστου.

Στο διάστημα αυτό, η σύζυγος του αγνοούμενου βρέθηκε μόνη πάνω στο σκάφος, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας και χωρίς να μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η γυναίκα παρέμεινε ουσιαστικά μόνη για τρεις ημέρες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στα παιδιά της.

«Η εξαφάνιση του συζύγου της, του πατέρα μας, και το να είναι τρεις ημέρες μόνη… τι θα έκανε, τι θα σκεφτόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος της.

Οι γονείς του είχαν ως προορισμό την Πύλο, όπου αναμενόταν να φτάσουν μετά το ταξίδι τους από τη Σικελία. Ο Σέρχιο βρέθηκε στην Πύλο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του και να ενημερωθεί για την κατάσταση της έρευνας.

Εκεί αντίκρισε για πρώτη φορά το σκάφος στο οποίο είχαν ταξιδέψει οι γονείς του. Η εικόνα, όπως περιγράφει, έκανε την πραγματικότητα ακόμη πιο δύσκολη.

«Έβλεπα τη θάλασσα και ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο σκάφος και στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του.

Η οικογένεια ζητά συνέχιση των ερευνών

Η οικογένεια του 66χρονου ζητά να συνεχιστούν οι έρευνες και να διατεθούν περισσότερα μέσα για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με τον γιο του, η οικογένεια ενημερώνεται μέσω της ισπανικής υπηρεσίας Salvamento Marítimo, η οποία λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις ιταλικές και ελληνικές Αρχές που συντονίζουν τις έρευνες.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες και ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει ενημέρωση για την εξέλιξή τους.

Παράλληλα, συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας απευθύνθηκε στο ισπανικό προξενείο στη Ρώμη προκειμένου να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Σέρχιο έχει επίσης απευθυνθεί στο ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας ενημέρωση και συνδρομή. Η οικογένεια θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση και περισσότερα διαθέσιμα μέσα για την αναζήτηση του 66χρονου.

«Θέλουμε να τον ψάξουν, έχουμε ελπίδες»

Παρά τη δυσκολία της επιχείρησης, η οικογένεια δεν θέλει να εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Ο Σέρχιο γνωρίζει ότι κάθε ημέρα που περνά δυσκολεύει τον εντοπισμό του πατέρα του, όμως εξακολουθεί να ελπίζει. «Θέλουμε να τον ψάξουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», ανέφερε.

Η οικογένεια προσπαθεί πλέον να διαχειριστεί την αγωνία, ενώ η μητέρα του αγνοούμενου επέστρεψε στην Ισπανία σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

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