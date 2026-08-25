Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου επιχειρηματία – Επέστρεψε στην Ισπανία η σύζυγός του

Snapshot Ο 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα αγνοείται από την περασμένη Τρίτη μετά την πτώση του στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοπλοϊκό του στο Ιόνιο Πέλαγος.

Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του σκάφους Theorema ήταν περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, αλλά η θέση αυτή δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το σημείο πτώσης του Μουτίλμπα.

Η σύζυγος του επιχειρηματία, που παρέμεινε στο σκάφος και βρέθηκε σώα κοντά στην Πύλο, επέστρεψε στην Ισπανία μετά από ιατρική σύσταση.

Οι ιταλικές Αρχές συντονίζουν τις έρευνες με τη συμμετοχή αεροσκαφών και πλοίων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπίσει τον αγνοούμενο.

Η οικογένεια ζητά την συνέχιση των ερευνών, τονίζοντας τη δυσκολία της επιχείρησης λόγω της μεγάλης έκτασης της θάλασσας και των θαλάσσιων ρευμάτων που μπορούν να έχουν παρασύρει τον άνδρα. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν φέρεται να έπεσε στη θάλασσα ενώ ταξίδευε με το ιστιοπλοϊκό του από τη Σικελία προς την Ελλάδα.

Οι ιταλικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του σκάφους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία αφήνει ένα κρίσιμο κενό: το σημείο όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά το ιστιοπλοϊκό δεν είναι κατ’ ανάγκη και το σημείο όπου έπεσε στη θάλασσα ο 66χρονος.

Η τελευταία θέση του ιστιοπλοϊκού στο Ιόνιο

Το ιστιοπλοϊκό Theorema, στο οποίο επέβαιναν ο Μουτίλμπα και η σύζυγός του, είχε αποπλεύσει από τις Συρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο.

Η τελευταία θέση που καταγράφηκε μέσω του συστήματος AIS τοποθετεί το σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Το AIS παρέχει στοιχεία για τη θέση, την ταχύτητα και την πορεία ενός πλοίου και αποτέλεσε το βασικό εργαλείο που επέτρεψε στις ιταλικές Αρχές να περιορίσουν γεωγραφικά την περιοχή των ερευνών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος: από τη στιγμή της πτώσης του άνδρα μέχρι την τελευταία καταγραφή του σκάφους μεσολάβησε χρόνος. Το ιστιοπλοϊκό συνέχισε να κινείται, ενώ τα θαλάσσια ρεύματα και οι καιρικές συνθήκες μπορεί να παρέσυραν τον Μουτίλμπα σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου αρχικά έπεσε στη θάλασσα.

Αυτό είναι και το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διασώστες στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη του.

Πώς συνέβη η εξαφάνιση

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δώσει η οικογένεια, ο Μουτίλμπα ψάρευε το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν έπιασε έναν τόνο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του, Κάρμεν Ντίας, βρισκόταν επίσης στο σκάφος. Σύμφωνα με την οικογένεια, προσπάθησε να καλέσει βοήθεια, όμως στην περιοχή δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα. Είδε τον σύζυγό της στο νερό, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει το ιστιοπλοϊκό ούτε να τον περισυλλέξει.

Το σκάφος συνέχισε την πορεία του και παρέμεινε ουσιαστικά ακυβέρνητο για περίπου τρεις ημέρες.

Η γυναίκα, η οποία γνώριζε βασικά στοιχεία ναυσιπλοΐας αλλά δεν είχε εμπειρία στη διακυβέρνηση του σκάφους μόνη της, δεν κατάφερε να ζητήσει άμεσα βοήθεια.

Μόλις την Παρασκευή κατάφερε να αποκτήσει ξανά τηλεφωνική κάλυψη και επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος έχει γνώσεις ναυσιπλοΐας. Εκείνος ενημέρωσε το ισπανικό Salvamento Marítimo, το οποίο με τη σειρά του επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε Ιταλία και Ελλάδα.

Μεγάλη επιχείρηση στο Ιόνιο

Η ιταλική Ακτοφυλακή έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης μέσω του Υποκέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης της Ρέτζιο Καλάμπρια.

Στις έρευνες έχουν συμμετάσχει αεροσκάφη της ιταλικής Ακτοφυλακής, ένα αεροσκάφος της Frontex, αλλά και εμπορικά πλοία που έπλεαν στην περιοχή και εκτράπηκαν από την πορεία τους προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι μέχρι τώρα επιχειρήσεις δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα. Η ιταλική Ακτοφυλακή έχει ανακοινώσει ότι νέες έρευνες πραγματοποιούνται και ότι προγραμματίζονται επιπλέον επιχειρήσεις τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές είχαν εντοπίσει το ιστιοπλοϊκό κοντά στην Πύλο, όπου η σύζυγος του Μουτίλμπα βρέθηκε σώα. Το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στη μαρίνα της Πύλου με τη συνδρομή αλιευτικού και τη συνοδεία περιπολικών. Eeuronews

Η οικογένεια ζητά να μην σταματήσουν οι έρευνες

Η οικογένεια του 66χρονου φοβάται ότι, όσο περνούν οι ημέρες, η επιχείρηση μπορεί να περιοριστεί ή να τερματιστεί.

Ο γιος του, Σέρχιο Μουτίλμπα, έχει ζητήσει τη συνδρομή του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση από τις ιταλικές Αρχές και να συνεχιστούν οι έρευνες.

«Είναι σχεδόν αδύνατο -να τον βρουν- γιατί η θάλασσα είναι τόσο μεγάλη... αλλά να μην σταματήσουν να ψάχνουν», δήλωσε ο ίδιος στο ισπανικό πρακτορείο EFE.

Η σύζυγος του αγνοούμενου έχει επιστρέψει στην Ισπανία κατόπιν ιατρικής σύστασης, αφού παρέμεινε στην Ελλάδα μετά τη διάσωσή της. Η οικογένεια, πάντως, επιμένει ότι οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν στην περιοχή του Ιονίου, καθώς η τελευταία θέση του Theorema αποτελεί μέχρι στιγμής το σημαντικότερο στοιχείο για τον προσδιορισμό της περιοχής όπου μπορεί να βρίσκεται ο 66χρονος.

Το μεγάλο ζητούμενο για τις Αρχές είναι πλέον να προσδιορίσουν όχι μόνο πού βρισκόταν το σκάφος, αλλά και πού ακριβώς μπορεί να βρισκόταν ο Μουτίλμπα τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα νερά. Η απόσταση που μπορεί να διένυσε το ιστιοπλοϊκό, σε συνδυασμό με τα θαλάσσια ρεύματα, καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Στο μικροσκόπιο οι κηλίδες αίματος

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν και τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο ιστιοφόρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κηλίδες αίματος που φέρεται να υπάρχουν στο κατάστρωμα.

Η παρουσία τους συνδέεται, σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής, με το μεγάλο ψάρι που καθάριζε ο επιχειρηματίας πριν από την πτώση του. Το κατάστρωμα φέρεται να είχε καταστεί ολισθηρό από τα αίματα και τα υπολείμματα του ψαριού, με αποτέλεσμα ο 66χρονος να χάσει την ισορροπία του.

Ωστόσο, τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η εικόνα που παρουσιάζει το σκάφος συνάδει απόλυτα με την περιγραφή των γεγονότων.

Κάθε στοιχείο από το εσωτερικό και το κατάστρωμα του ιστιοφόρου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από την εξαφάνιση του 66χρονου.

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