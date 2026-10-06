Απίστευτο βίντεο με διανομέα: Του έπεσε η πίτσα στο δάπεδο και την έβαλε ξανά στο κουτί

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε διανομέα στη Μόσχα να μαζεύει πίτσα από το πάτωμα και να την τοποθετεί ξανά στη συσκευασία της, προκαλώντας αντιδράσεις για τις συνθήκες υγιεινής

Ανθή Κουρεντζή

Απίστευτο βίντεο με διανομέα: Του έπεσε η πίτσα στο δάπεδο και την έβαλε ξανά στο κουτί
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας διανομέας πίτσας στη Μόσχα μαζεύει πίτσα που έπεσε στο πάτωμα και συνεχίζει την παράδοση, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.
  • Η πράξη αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την υγιεινή και την ασφάλεια των παραδόσεων φαγητού.
  • Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για την πιθανή οικονομική πίεση που μπορεί να οδήγησε στη συμπεριφορά του διανομέα, χωρίς όμως επιβεβαίωση.
  • Το γεγονός υπενθυμίζει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει μια απλή παραγγελία φαγητού για τους πελάτες.
Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες με πρωταγωνιστή έναν διανομέα στη Μόσχα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα, ενώ μετέφερε την παραγγελία, να έχει στραμμένη την προσοχή του στο κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα η πίτσα να καταλήξει στο πάτωμα. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο απρόσμενο.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ο διανομέας εμφανίζεται να σκύβει, να μαζεύει την πίτσα από το πάτωμα και να την τοποθετεί ξανά μέσα στο κουτί της.

Στη συνέχεια συνεχίζει τη διαδρομή του, χωρίς να φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως λόγο για να σταματήσει την παράδοση.

https://www.instagram.com/reel/DeHjQB5ggld/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αντιδράσεις για το βίντεο στα social media

Το περιστατικό έγινε γνωστό την 1η Οκτωβρίου, όταν το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο «Μόσχα 24», τα πλάνα προκάλεσαν συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του διανομέα.

Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν εάν ο διανομέας ενήργησε έτσι επειδή φοβήθηκε ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση ή απώλεια της εργασίας του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις - Φωτιά σε οδόφραγμα στο Παρίσι

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο βίντεο: Υπέροχη «χορογραφία» δελφινιών στον αέρα 

19:01ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές προκλήσεις με 15 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Αυτό είναι το νέο Γενικό Συμβούλιο

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική σκηνή: Η στιγμή που καταρρέει κερκίδα γεμάτη με μαθητές σε γήπεδο

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη Μητσοτάκη με Μαρινάκη και Μώραλη για τον εκσυγχρονισμό του σταδίου «Καραϊσκάκης» - Δρομολογούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η απόκοσμη «Κοιλάδα με τις Κούκλες»: Το χωριό με τα σκιάχτρα και καμία γέννηση εδώ και 20 χρόνια

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στα κρατητήρια

18:11WHAT THE FACT

Απίστευτο βίντεο με διανομέα: Του έπεσε η πίτσα στο δάπεδο και την έβαλε ξανά στο κουτί - «Κύμα» αντιδράσεων στα social media

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

18:06NEWSBOMB

Flybai: Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή στα Εμιράτα ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους

18:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άλμα 1,75% με τραπεζικό ράλι πάνω από τις 2.680 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

17:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μεγάλο χτύπημα στο λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. τσιγάρα, διαφυγόντες δασμοί €1,4 εκατ.

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρούμπιο για την πανώλη στη Σιβηρία: Απαιτεί απόλυτη διαφάνεια από τη Ρωσία

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής, υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Κατεψυγμένα ή φρέσκα λαχανικά; Μήπως θυσιάζετε θρεπτική αξία για χάρη ευκολίας;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

18:07LIFESTYLE

Καρβέλας εναντίον Βίσση: «Αισθάνθηκα συντριβή» - Γιατί δεν πήγε στη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά για τις €300.000, τι καταγγέλλει σαν απρέπεια

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

18:30ΕΛΛΑΔΑ

 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μισθοφόροι εκπαιδεύονται στα drones

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό - Εκκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική σκηνή: Η στιγμή που καταρρέει κερκίδα γεμάτη με μαθητές σε γήπεδο

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη Μητσοτάκη με Μαρινάκη και Μώραλη για τον εκσυγχρονισμό του σταδίου «Καραϊσκάκης» - Δρομολογούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες

13:22LIFESTYLE

Τι συνέβη πραγματικά μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα: «Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο, καταβλήθηκαν €300.000» ξεκαθαρίζει ο Δημητρακόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ