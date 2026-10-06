Απίστευτο βίντεο με διανομέα: Του έπεσε η πίτσα στο δάπεδο και την έβαλε ξανά στο κουτί

Snapshot Ένας διανομέας πίτσας στη Μόσχα μαζεύει πίτσα που έπεσε στο πάτωμα και συνεχίζει την παράδοση, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Η πράξη αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την υγιεινή και την ασφάλεια των παραδόσεων φαγητού.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για την πιθανή οικονομική πίεση που μπορεί να οδήγησε στη συμπεριφορά του διανομέα, χωρίς όμως επιβεβαίωση.

Το γεγονός υπενθυμίζει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει μια απλή παραγγελία φαγητού για τους πελάτες. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες με πρωταγωνιστή έναν διανομέα στη Μόσχα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα, ενώ μετέφερε την παραγγελία, να έχει στραμμένη την προσοχή του στο κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα η πίτσα να καταλήξει στο πάτωμα. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο απρόσμενο.

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ο διανομέας εμφανίζεται να σκύβει, να μαζεύει την πίτσα από το πάτωμα και να την τοποθετεί ξανά μέσα στο κουτί της.

Στη συνέχεια συνεχίζει τη διαδρομή του, χωρίς να φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως λόγο για να σταματήσει την παράδοση.

https://www.instagram.com/reel/DeHjQB5ggld/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αντιδράσεις για το βίντεο στα social media

Το περιστατικό έγινε γνωστό την 1η Οκτωβρίου, όταν το βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο «Μόσχα 24», τα πλάνα προκάλεσαν συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του διανομέα.

Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν εάν ο διανομέας ενήργησε έτσι επειδή φοβήθηκε ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση ή απώλεια της εργασίας του.

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