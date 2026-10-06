Παγκράτι: Τρύπησαν τα ντουβάρια από τις σφαίρες που έπεσαν στην πολυκατοικία - Βίντεο και εικόνες

Snapshot Στην πολυκατοικία της οδού Λάσκου 28 στο Παγκράτι βρέθηκαν πιστόλι 22 χιλιοστών, κάλυκες και βλήματα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Το περιστατικό συνέβη σε υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας περίπου στη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Τρεις νεαροί, γεννημένοι το 2006, 2007 και 2008, συνελήφθησαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Ο 19χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι άλλοι δύο για συνέργεια, ενώ υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που διέφυγαν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Πιστόλι 22 χιλιιοστών, κάλυκες και βλήμματα εντόπισε η αστυνομία στην πολυκατοικία της οδού Λάσκου 28, στο Παγκράτι, μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας. Ένας 26χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία για έναν καυγά που βρισκόταν σε εξέλιξη, ενώ στη συνέχεια οι άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν σε υπόγειο έναν κάλυκα και δύο βλήματα.

Παράλληλα, σε εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας εντοπίστηκε ένα πιστόλι διαμέτρου 22 χιλιοστών.

Εικόνες δείχνουν σημάδια από τα βλήματα των πυροβολισμών στους τοίχους της πολυκατοικίας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που εντοπίστηκαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ακόμη δύο άτομα εντοπίστηκαν εκείνη την ώρα, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να τους συλλάβουν, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερους εμπλεκομένους που κατάφεραν να απομακρυνθούν πριν έρθει η αστυνομία.

Οι συλληφθέντες είναι γεννημένοι το 2006, το 2007 και το 2008, αντίστοιχα. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο για συνέργεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

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