Viral βίντεο διαπόμπευσης: Έπιασαν στα πράσα παντρεμένη με τον εραστή της - Τους έδεσαν σε δέντρο

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει το ζευγάρι Ινδών δεμένο σε ένα δέντρο με ανθρώπους τριγύρω τους να φωνάζουν.

Τα πλάνα που διακινήθηκαν προκάλεσαν την κινητοποίηση των αρχών. . Οι αναφορές διαφέρουν σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες και την έκταση της επίθεσης και το viral βίντεο δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο άνδρας ταξίδεψε στο χωριό της γυναίκας, η οποία είναι παντρεμένη, αλλά οι ντόπιο τους εντόπισαν, τους έσυραν έξω και τους έδεσαν σε ένα δέντρο

Ο άνδρας φέρεται επίσης να ξυλοκοπήθηκε ενώ οι χωρικοί τους ανέκριναν για τη σχέση τους

Αφού έλαβε πληροφορίες για το περιστατικό, η αστυνομία έφτασε στο σημείο και έσωσε τον άνδρα και τη γυναίκα από τους χωρικούς. Και οι δύο οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με αναφορές.

Η αστυνομία ερευνά τώρα το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών για επίθεση και των συνθηκών γύρω από το viral βίντεο. Οι αξιωματούχοι εξετάζουν επίσης τις ταυτότητες και τους ρόλους όσων φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και οι κατηγορίες εναντίον των εμπλεκομένων δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί στο δικαστήριο.