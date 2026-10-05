Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη Λεμεσό στη μέση του δρόμου – Βίντεο

Τον έριξαν κάτω και τον ξυλοκόπησαν: Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λεμεσό

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη Λεμεσό στη μέση του δρόμου – Βίντεο
ΚΥΠΡΟΣ
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Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από τη Λεμεσό, όπου ένας διανομέας φαγητού βρέθηκε στο έδαφος και δέχτηκε άγρια επίθεση στη μέση του δρόμου, μπροστά στα σταματημένα οχήματα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ, οι συνθήκες που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (02/10) περίπου στις 17:45, στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, σε σημείο όπου η κυκλοφορία είχε σταματήσει λόγω φωτεινού σηματοδότη.

Στο οπτικό υλικό, ο διανομέας εμφανίζεται δίπλα στο δίκυκλό του που έχει πέσει στο οδόστρωμα, με τον ίδιο να προσπαθεί να το σηκώσει. Δίπλα του βρίσκεται μία μαύρη BMW X3.

Για άγνωστη αιτία, ακολουθεί συμπλοκή, αρχικά δίπλα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια πάνω στη νησίδα. Ο διανομέας δέχεται χτυπήματα και κλωτσιές, ενώ λίγο αργότερα στο επεισόδιο εμπλέκεται και δεύτερο άτομο.

Το βίντεο, πάντως, δεν καταγράφει το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

https://www.instagram.com/reel/DeG_AQUMvZf/

Σύμφωνα με την περιγραφή μάρτυρα στο RoadReportCY, ο διανομέας κινείτο με το δίκυκλό του ανάμεσα στα οχήματα που είχαν σταματήσει στη λεωφόρο, όταν επιβάτης της BMW φέρεται να τον τράβηξε από την τσάντα διανομής, με συνέπεια να βρεθεί στο έδαφος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αναφέρουν οι κυπριακές Αρχές. Η δημοσιοποίηση του βίντεο αναμένεται, ωστόσο, να οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Το RoadReportCY έχει διαβιβάσει στις Αρχές το σύνολο του υλικού που έχει στη διάθεσή του. Σε αυτό περιλαμβάνεται το αρχικό, μη επεξεργασμένο βίντεο, οι πληροφορίες που προέκυψαν από την επικοινωνία με αυτόπτη μάρτυρα, καθώς και στοιχεία που αφορούν το όχημα.

Παράλληλα, μέσω της ανάρτησής του, το μέσο απευθύνει έκκληση στον διανομέα να επικοινωνήσει με την αστυνομία και να υποβάλει καταγγελία, στην περίπτωση που δεν το έχει ήδη πράξει.

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