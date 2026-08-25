Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

Snapshot Στο ιστιοφόρο του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία βρέθηκαν κηλίδες αίματος που συνδέονται με τον καθαρισμό ενός μεγάλου ψαριού πριν από την πτώση του στη θάλασσα.

Η σύζυγος του επιχειρηματία, που διέθετε δίπλωμα ιστιοπλοΐας, παρέμεινε μόνη στο σκάφος για περίπου τρεις ημέρες πριν ειδοποιήσει τις Αρχές.

Υπήρχαν σωσίβια, βοηθητική λέμβος και σύστημα επικοινωνίας VHF στο ιστιοφόρο, ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκαν άμεσα για τη διάσωση ή την ειδοποίηση.

Οι Αρχές ερευνούν γιατί δεν περιορίστηκε ή δεν ακινητοποιήθηκε το σκάφος μετά την πτώση και γιατί καθυστέρησε η επικοινωνία με τις Αρχές.

Η στάση της συζύγου και τα κενά στην περιγραφή της αποτελούν βασικά σημεία της έρευνας για την ανασύνθεση των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα αλλά και σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο, καθώς οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον όχι μόνο το τι συνέβη τη στιγμή που ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα, αλλά και όσα ακολούθησαν, με ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό διάστημα περίπου τριών ημερών κατά το οποίο η σύζυγός του παρέμεινε μόνη στο ιστιοφόρο.

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει γίνει γνωστή, ο 66χρονος βρισκόταν πάνω στο σκάφος μαζί με τη σύζυγό του, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα. Το κατάστρωμα φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό, καθώς εκείνη την ώρα ο επιχειρηματίας καθάριζε ένα μεγάλο ψάρι και είχαν δημιουργηθεί κηλίδες και υπολείμματα αίματος στην επιφάνειά του.

Η πτώση του στη θάλασσα αποτέλεσε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την απαρχή μιας αλληλουχίας γεγονότων που εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα. Η σύζυγός του φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και, παρά το γεγονός ότι διέθετε δίπλωμα ιστιοπλοΐας, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος ούτε να προσεγγίσει εγκαίρως τον 66χρονο.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά μετά την πτώση του άνδρα στη θάλασσα. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και εάν κάποια ενέργεια θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι στο ιστιοφόρο υπήρχαν μέσα που, θεωρητικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ανθρώπου στη θάλασσα. Μεταξύ αυτών φέρεται να υπήρχαν σωσίβια, γεγονός που δημιουργεί το ερώτημα εάν και για ποιον λόγο δεν επιχειρήθηκε να ριχτεί ένα στον 66χρονο αμέσως μετά την πτώση του.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρχε δυνατότητα περιορισμού ή διακοπής της κίνησης του ιστιοφόρου, ώστε να καταστεί εφικτή η επιστροφή στο σημείο όπου είχε πέσει ο άνδρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στο σκάφος υπήρχε μηχανισμός ή μοχλός που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ταχύτητας ή ακόμη και στην ακινητοποίησή του.

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι η ύπαρξη βοηθητικής λέμβου πάνω στο σκάφος. Εφόσον το ιστιοφόρο μπορούσε να σταματήσει ή να περιορίσει σημαντικά την πορεία του, εξετάζεται κατά πόσο η λέμβος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση του 66χρονου και την προσπάθεια διάσωσής του.

Το «κενό» των τριών ημερών

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες αποκτά πλέον και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εξαφάνιση του 66χρονου μέχρι την ενημέρωση των Αρχών.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να ήταν το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε πριν χαθούν τα ίχνη του, παρέμεινε μόνη πάνω στο ιστιοφόρο για περίπου τρεις ημέρες. Το σκάφος συνέχισε την πορεία του, ενώ η ίδια φέρεται να μην είχε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω του κινητού τηλεφώνου της.

Τελικά, όταν το ιστιοφόρο έφτασε ανοιχτά της Πύλου, κατάφερε να βρει σήμα στο κινητό της και να ειδοποιήσει τις Αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται. Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μετά την πτώση του 66χρονου στη θάλασσα και μέχρι τη στιγμή που έγινε η πρώτη ουσιαστική ενημέρωση για την εξαφάνισή του.

Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι δεν υπήρξε άμεση επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου. Εξετάζεται παράλληλα εάν υπήρχαν άλλοι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας από το σκάφος και, κυρίως, εάν χρησιμοποιήθηκε ο ασύρματος VHF.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται σημαντικό, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γυναίκα διέθετε δίπλωμα ιστιοπλοΐας και επομένως φέρεται να γνώριζε τουλάχιστον τις βασικές λειτουργίες και τον εξοπλισμό του σκάφους.

Έτσι, οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα: Για ποιον λόγο δεν επιχειρήθηκε νωρίτερα επικοινωνία μέσω VHF; Υπήρχε τεχνική δυνατότητα να πραγματοποιηθεί κλήση κινδύνου; Τι ακριβώς συνέβη τις πρώτες ώρες μετά την πτώση του 66χρονου; Και γιατί χρειάστηκε να περάσουν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να καταστεί δυνατή η ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών;

Στο μικροσκόπιο οι κηλίδες αίματος

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν και τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο ιστιοφόρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κηλίδες αίματος που φέρεται να υπάρχουν στο κατάστρωμα.

Η παρουσία τους συνδέεται, σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής, με το μεγάλο ψάρι που καθάριζε ο επιχειρηματίας πριν από την πτώση του. Το κατάστρωμα φέρεται να είχε καταστεί ολισθηρό από τα αίματα και τα υπολείμματα του ψαριού, με αποτέλεσμα ο 66χρονος να χάσει την ισορροπία του.

Ωστόσο, τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η εικόνα που παρουσιάζει το σκάφος συνάδει απόλυτα με την περιγραφή των γεγονότων.

Κάθε στοιχείο από το εσωτερικό και το κατάστρωμα του ιστιοφόρου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από την εξαφάνιση του 66χρονου.

Η στάση της συζύγου και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η σύζυγος του 66χρονου αποτελεί πλέον πρόσωπο-κλειδί στην έρευνα, καθώς ήταν μαζί του στο σκάφος και φέρεται να ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε πριν χαθούν τα ίχνη του.

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή την περιγραφή της για τα γεγονότα, αλλά και τις κινήσεις που ακολούθησε μετά την πτώση του άνδρα στη θάλασσα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια ποια μέσα υπήρχαν διαθέσιμα, ποιες ενέργειες μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και ποιες τελικά έγιναν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα βρέθηκε για αρκετές ημέρες μόνη σε ένα ιστιοφόρο που συνέχισε να κινείται χωρίς τον κυβερνήτη του. Η απουσία άμεσης επικοινωνίας με τις Αρχές και η καθυστερημένη ειδοποίηση αποτελούν στοιχεία που οι ερευνητές προσπαθούν να εξηγήσουν.

Παράλληλα, εξετάζεται το κατά πόσο η γυναίκα είχε τη δυνατότητα να ελέγξει την πορεία του σκάφους ή να την περιορίσει, καθώς και εάν μπορούσε να αξιοποιήσει τον διαθέσιμο εξοπλισμό ασφαλείας.

Το γεγονός ότι υπήρχαν σωσίβια, βοηθητική λέμβος και σύστημα επικοινωνίας μέσω VHF καθιστά ακόμη πιο σημαντική την πλήρη αποσαφήνιση των ενεργειών που έγιναν μετά την πτώση του 66χρονου.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Μέχρι στιγμής, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι Αρχές προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κενά στην αλληλουχία των γεγονότων. Το σημαντικότερο ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τη στιγμή της πτώσης του 66χρονου, ποια ήταν η αντίδραση της συζύγου του και τι ακολούθησε κατά τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Οι κηλίδες αίματος στο κατάστρωμα, ο εξοπλισμός ασφαλείας του ιστιοφόρου, η ύπαρξη VHF, η βοηθητική λέμβος, αλλά και το γεγονός ότι μεσολάβησαν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να υπάρξει ενημέρωση των Αρχών, αποτελούν πλέον βασικά κομμάτια του παζλ.

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