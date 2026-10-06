Μητσοτάκης: Σύσκεψη με Μαρινάκη και Μώραλη για τον εκσυγχρονισμό του σταδίου «Καραϊσκάκης»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη για τον εκσυγχρονισμό του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελος Μαρινάκης και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Παρουσιάστηκε πρόταση για την αναβάθμιση του γηπέδου με στόχο μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.

Η κυβέρνηση θα προωθήσει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του έργου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Snapshot powered by AI

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελου Μαρινάκη και του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, όπου παρουσιάστηκε η πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

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