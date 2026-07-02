Μαρινάκης: «Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες, ιστορική ημέρα για όλους»

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η μεγάλη συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τον ισχυρό άνδρα να αναφέρεται στο νέο γήπεδο «Καραϊσκάκης», ενώ στάθηκε επίσης στην ενότητα γύρω από τον σύλλογο.

Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ μίλησε επίσης για τα νέα στελέχη που απαρτίζουν πλέον το κλαμπ, κάνοντας ειδική μνεία στον μεταγραφικό σχεδιασμό

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη:

"Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, που γέννησε τον Θρύλο του αθλητισμού. Μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Ελληνικού αθλητισμού. Δεν θα χρειαστεί κανένας κρατικός πόρος. Ένα έργο που δεν ζητήθηκε. Κανείς φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, αφού δεν ζητάμε χρήματα από το κράτος. Σε άλλα γήπεδα, που πλήρωσε ολόκληρα ήμέρος τους ο ελληνικός λαός, δεν είχαν καθυστερήσει. Έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και είμαστε έτοιμοι σε κατασκευαστικό επίπεδο. Η εταιρεία εργάζεται ήδη. Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 25 μια ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπεδου. Ζητάμε μια επέκταση της ρύθμισης με την ΕΟΕ, στην οποία θα προσφέρουμε μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση θα μπαίναμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε μια χρονιά χωρίς λόγο. Θα κοστίσει 250 εκατομμύρια και θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και από εμένα. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας".

"Τεράστιες ήταν οι επενδύσεις στο "Γ. Καραϊσκάκης"¨που πλέον δεν χωρά την ομάδα που μεγαλουργεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες και θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο μεγάλο γήπεδο στην Ελλάδα".

"Τα τελευταία 16 χρόνια φτάσαμε στην υψηλότερη θέση μας στο ράνκιγκ και ζήσαμε μεγάλες στιγμές και συμπεριλαμβάνεται από τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ. Ήταν πρώτη φορά που μια ομάδα κατέκτησε ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί και να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Είθε να είναι η αρχή για μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες".

'Όνειρό μου ήταν ένας ενιαίος πανίσχυρος Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε όλα τα αθλήματα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία του και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη μαζί με την Μπαρτσελόνα. Στο ποδόσφαιρο έχουμε 19 τίτλους από το 2010, όλοι μαζί 300 τίτλοι για τον σύλλογο στα 16 χρονια, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακός. Τα όνειρα δεν τελειώνουν και είναι ήδη μεγαλύτερα. Κεντήσαμε 4ο αστέρι και ευρωπαϊκό αστέρι. Θέλουμε και πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των ομάδων με περισσότερα από 50 πρωταθλήματα. Ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Στην αρχή το πίστευε ένας, μετά περισσότεροι, τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Όπως έχω δηλώσει στο τέλος είμαστε πάντα νικητές".

"Ζήσαμε, αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Είμαι εδώ και ακούω τη φωνή του Σταύρου Νταϊφά, ότι είμαστε όλοι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκη άλλαξε πρώτη φορά με τον Σωκράτη Κόκκαλη και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και ολοι οι Ολυμπιακοί. Θα δούμε το Καραϊσκάκη να αλλάζει και θα σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα χιλιάδων Ολυμπιακών".

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος: "Άσχετα με το τι λέω εγώ, είδατε πόσα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Ο Ολυμπιακός είναι ένας, ενιαίος και αυτό δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς. Κανένας ανηψιός, ξάδερφος, οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά και στο μέλλον".

Για τα νέα στελέχη: "Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει η Ακαδημία μας έχει βγάλει πολλά παιδιά που έχουν αγωνιστεί και αγωνίζονται στην ομάδα μας και στο εξωτερικό. Όπως ο αρχηγός μας, ο κ. Ρέτσος ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία και έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα ήταν μεταγραφή-ρεκόρ. Το σπάσαμε άλλη μια φορά με τον Κωστούλα. Θέλω να πω ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες και οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες. Πήραμε το Τσάμπιονς Λιγκ στους Νέους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα μας πάνε υψηλότερα. Όσον αφορά τις ανάγκες του Τσάμπιονς Λιγκ, κάθε χρόνο οι άλλες ομάδες γίνονται πιο δυνατές, οι ανάγκες μεγαλώνουν αν θες να είσαι στην ελίτ της Ευρώπης".

Για τις μεταγραφές: "Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άνρθωποί μας, οι σκάουτερ, ο προπονητής μας κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και τη νέα σεζόν θα είμαστε οι πιο δύνατοι και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να έιμαστε πρωταθλητές".

Το σχόλιό του για το ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό: "Μόνο το ΟΑΚΑ χωράει τους οπαδούς μας, έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές στιγμές. Για δύο χρόνια θα είμαστε στο ΟΑΚΑ".

Για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες: "Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει περισσότερο από έναν χρόνο τις μελέτες και την προετοιμασία με την εταιρία που θα αναλάβει. Τον Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση για το ύψος. 53-54 μέτρα. Υπάρχει ο πύργος του Πειραιά των 85 μέτρων, έχουμε δει με εξπρές διαδικασίες να παίρνουν άδειες πύργοι όπως στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να συζητάμε αν μπορεί το γήπεδο να ανέβει. Εμείς περιμέναμε, είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος της σεζόν και σε δύο χρόνια να έιμαστε έτοιμοι. Τώρα με αυτή την καθυστέρηση το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα σχέδια είναι τον επόμενο Μάιο".