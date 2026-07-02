Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

Το πρώτο βίντεο από το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παρουσίασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Newsbomb

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες
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Το βίντεο από το νέο «Καραϊσκάκης» δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

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