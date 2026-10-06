Νέες τουρκικές προκλήσεις με 15 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στις 6 Οκτωβρίου 2026, τουρκικά αεροσκάφη προκάλεσαν 15 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.
- Ο σχηματισμός περιλάμβανε δύο F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
- Καταγράφηκαν επίσης 10 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
- Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική.
Νέος γύρος τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε πάνω από το Αιγαίο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.
Ειδικότερα, επτά αεροσκάφη -ένας σχηματισμός αποτελούμενος από δύο F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα – προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε δέκα παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:07 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Απίστευτο βίντεο: Υπέροχη «χορογραφία» δελφινιών στον αέρα
18:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος: Αυτό είναι το νέο Γενικό Συμβούλιο
18:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: 47χρονος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στα κρατητήρια
17:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ