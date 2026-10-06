Νέες τουρκικές προκλήσεις με 15 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου

Snapshot Στις 6 Οκτωβρίου 2026, τουρκικά αεροσκάφη προκάλεσαν 15 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Ο σχηματισμός περιλάμβανε δύο F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Καταγράφηκαν επίσης 10 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική. Snapshot powered by AI

Νέος γύρος τουρκικών προκλήσεων σημειώθηκε πάνω από το Αιγαίο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, επτά αεροσκάφη -ένας σχηματισμός αποτελούμενος από δύο F-16, ένα κατασκοπευτικό CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα – προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε δέκα παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

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