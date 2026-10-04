Το τουρκικό επιτελείο έστειλε ξανά UAV στο Αιγαίο - 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας συνολικά τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και έξι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Οι παραβάσεις και παραβιάσεις σημειώθηκαν στο Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.