Πύλος: Πώς έπεσε από το ιστιοφόρο ο Ισπανός επιχειρηματίας που αγνοείται – Η εκδοχή της οικογένειας

Η 67χρονη σύζυγος του επιχειρηματία έχει δίπλωμα καπετάνιου σκαφών αναψυχής – Όμως όπως εξηγεί ο γιος της, «πάγωσε και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει», όταν έγινε το περιστατικό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πύλος: Πώς έπεσε από το ιστιοφόρο ο Ισπανός επιχειρηματίας που αγνοείται – Η εκδοχή της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ισπανός επιχειρηματίας Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο, όταν γλίστρησε πάνω σε αίμα τόνου που είχε ψαρέψει.
  • Η σύζυγός του, παρά το δίπλωμα καπετάνιου σκαφών αναψυχής, δεν κατάφερε να σταματήσει το σκάφος ή να ειδοποιήσει εγκαίρως, καθώς δεν είχε σήμα και βρισκόταν 150 μίλια μακριά από την ακτή.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιχειρηματία συνεχίζονται από Ιταλία και Ελλάδα, με συντονισμό από τις ιταλικές αρχές, ενώ η οικογένεια ζητά περισσότερη ενημέρωση και εμπλοκή των ισπανικών αρχών.
  • Η σύζυγος του αγνοούμενου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη και δηλώνει ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία πριν βρεθεί ο σύζυγος της.
  • Τα παιδιά του ζευγαριού εκφράζουν παράπονα για την έλλειψη πληροφόρησης από τις αρμόδιες αρχές και ζητούν να συνεχιστούν οι έρευνες με περισσότερα μέσα.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του το οποίο έπελεε στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 66χρονος, γλίστρησε καθώς πάτησε πάνω στο αίμα ενός τόνου που είχε ψαρέψει. Η σύζυγός του, το μόνο άτομο που ταξίδευε μαζί του, δεν κατάφερε να σταματήσει το σκάφος παρά τις γνώσεις της στη ναυσιπλοΐα, ενώ δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει για το συμβάν παρά μόνο τρεις ημέρες αργότερα, καθώς δεν είχε σήμα, όπως η ίδια ισχυρίζεται, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ABC.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες διάσωσης συμπληρώνουν σήμερα, Δευτέρα, την τέταρτη ημέρα αναζήτησης από τη στιγμή που η γυναίκα κατάφερε να ειδοποιήσει για την κατάσταση έναν φίλο του ζευγαριού την περασμένη Παρασκευή και αυτός επικοινώνησε με την Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης της Ισπανίας, η οποία μετέφερε αμέσως το περιστατικό στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιταλίας και της Ελλάδας, οι οποίες ξεκίνησαν τις έρευνες.

Ζητούν περισσότερες πληροφορίες από τους Ιταλούς τα παιδιά του επιχειρηματία

Τα παιδιά του ζευγαριού έχουν δηλώσει ότι «γνωρίζουν ελάχιστα» για την επιχείρηση διάσωσης. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει η Ιταλία, αλλά καταγγέλλουν ότι οι αρχές δεν τους παρέχουν σχεδόν καμία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάσταση, τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί ή το πού ακριβώς γίνονται οι έρευνες.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται και δεν έχουμε λάβει ούτε μεγάλη βοήθεια ούτε υποστήριξη από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ισπανίας στην Ιταλία», παραπονέθηκε ο Σέρτζιο Μουτιλάμπα, ένας από τους γιους τους, σε δηλώσεις του στην τοπική εφημερίδα «La Voz de Galicia».

Τα παιδιά του ζευγαριού δεν σταματούν να τηλεφωνούν παντού, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την πορεία και την κατάσταση της συσκευής, προκειμένου να προσπαθήσουν να την εντοπίσουν. «Αυτό που ζητάμε είναι να μην σταματήσουν και να συνεχίσουν την αναζήτηση», δήλωσε ο Σέρτζιο σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «El Mundo», ο οποίος θεωρεί απαραίτητο να εμπλακούν και οι ισπανικές αρχές στην επιχείρηση. «Θα πρέπει να μιλήσουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και να δούμε αν μπορούν να κινητοποιηθούν περισσότερα μέσα», πρόσθεσε.

Η σύζυγός του είναι «καταρρακωμένη»

Όσον αφορά τη γυναίκα, η οικογένεια ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη βγει από την κατάσταση σοκ και είναι «καταρρακωμένη». Βρίσκεται πλέον ασφαλής στην Πύλο, όπου λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη για να προσπαθήσει να ξεπεράσει την κατάσταση και την ενοχή που νιώθει επειδή δεν κατάφερε να σταματήσει τον κινητήρα, ενώ ο σύζυγός της της ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Δηλώνει ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία μέχρι να βρουν τον Χουάν Χοσέ.

Εδώ και χρόνια κατείχε το πτυχίο πλοιάρχου σκαφών αναψυχής, αλλά δεν κατάφερε να χειριστεί μόνη της το ιστιοφόρο που είχαν αγοράσει πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. «Πάγωσε, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει και το σκάφος άρχισε να απομακρύνεται όλο και περισσότερο», εξηγεί ο γιος της στο εν λόγω μέσο ενημέρωσης.

Ωστόσο, ο γιος της έσπευσε να διευκρινίσει: «Δεν είναι το ίδιο να πρέπει να χειριστείς ένα τόσο μεγάλο σκάφος όπως αυτό στο οποίο βρίσκονταν υπό αυτές τις συνθήκες».

Ο Χουάν Χοσέ έμεινε πίσω στη θάλασσα, ενώ το σκάφος συνέχιζε να πλέει χωρίς η σύζυγός του να καταφέρει να επιστρέψει κοντά του.

Έτσι, παρέμεινε στη θάλασσα για 3 ημέρες, παρασυρόμενη από τα κύματα. Η γυναίκα είχε προμήθειες, αλλά δεν είχε σήμα στο κινητό της και βρισκόταν 150 μίλια μακριά από την ακτή. Μετά από αμέτρητες προσπάθειες, την περασμένη Παρασκευή κατάφερε να ειδοποιήσει για την κατάστασή της και περισυλλέχθηκε από την Ελληνική Ακτοφυλακή, η οποία την μετέφερε αμέσως σε ειδικούς που συνεχίζουν να παρακολουθούν την πορεία της, λόγω του κινδύνου να εμφανίσει σοβαρό μετατραυματικό στρες.

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