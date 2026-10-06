Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής, υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα

Snapshot Ο Αντώνης Σαμαράς διαπιστώνει σημάδια παρακμής στην Ελλάδα και θεωρεί υποχρέωσή του να συμβάλλει στην πατρίδα.

Τονίζει ότι η πολιτική είναι καθήκον και θέμα συνείδησης, όχι επάγγελμα ή πολιτική σκοπιμότητα.

Προειδοποιεί ότι χωρίς επιστροφή σε πολιτικές ιδεών και οραμάτων, η Ελλάδα κινδυνεύει από παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό.

Ζητά το τέλος της ισοπεδωτικής νεοφιλελεύθερης διαχείρισης. Snapshot powered by AI

«Θεωρώ υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στο συνέδριο της εφημερίδας «Το Βήμα», σημειώνοντας πως «διακρίνει σημάδια παρακμής».

«Για εμένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμία πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος», επεσήμανε.

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπάρξει μια επιστροφή στην πολιτική των ιδεών και των οραμάτων, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει από μια «παρατεταμένη παρακμή», αλλά και από έναν «επικίνδυνο εθνικό εφησυχασμό».

Σημείωσε δε πως «πρέπει να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση».

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