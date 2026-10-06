 Επίσκεψη Ρούμπιο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Τι ισχύει για το Μετρό - Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Snapshot Από το απόγευμα της Τρίτης 6 έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 θα ισχύσουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί και απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.

Κλειστοί θα είναι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, όπως οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Προτείνεται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές λειτουργίας σταθμών του Μετρό, με στόχο να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός «Ευαγγελισμός».

Απαγορεύονται δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες από τις 06:00 της Τετάρτης 7 έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 σε συγκεκριμένη ζώνη γύρω από λεωφόρους και οδούς του κέντρου.

Χιλιάδες αστυνομικοί και drones θα συμμετέχουν στην επιχείρηση ασφαλείας για την αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων και τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ομαλότητας στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Με σημαντικές δυσκολίες στις οδικές μετακινήσεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι όσοι κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή, κυρίως την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, όποτε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψής του.

Τα μέτρα αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Η έκτασή τους θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του σχεδιασμού ασφαλείας.

Προσωρινό κλείσιμο δρόμων και αλλαγές στις διαδρομές των οχημάτων προβλέπονται γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και σε βασικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Μεταξύ των δρόμων που θα επηρεαστούν περιλαμβάνονται οι λεωφόροι Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, αλλά και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Οι περιορισμοί θα μεταβάλλονται σταδιακά, με επέκταση ή άρση τους σύμφωνα με την εικόνα που θα διαμορφώνεται.

Για τις μετακινήσεις προς το κέντρο, η αστυνομία προτείνει τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πιθανές προσωρινές διακοπές λειτουργίας στο Μετρό

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, δεν αποκλείεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, στόχος είναι αυτές οι διακοπές να περιοριστούν στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Ανώτατοι αξιωματικοί αναφέρουν επίσης στην ΕΡΤ ότι θα επιδιωχθεί να παραμείνει ανοιχτός ο σταθμός «Ευαγγελισμός», ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, χιλιάδες αστυνομικοί θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση ασφαλείας, ενώ drones θα παρακολουθούν από αέρος την ευρύτερη περιοχή.

Η ζώνη απαγόρευσης συγκεντρώσεων

Ξεχωριστή απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών προβλέπει απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών για ένα εικοσιτετράωρο: από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Η απαγόρευση αφορά τη ζώνη με περίμετρο τις οδούς: Ριζάρη - Πλουτάρχου - Κλεομένους - Μελίνας Μερκούρη - Κόνιαρη - Αναστασίου Τσόχα - λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας - Καισαρείας - Μιχαλακοπούλου -Αλκμάνος - Ίωνος Δραγούμη - λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου - Ευφρονίου - Ριζάρη.

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