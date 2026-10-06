Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

Snapshot Το χρηματοκιβώτι που κατασχθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν τελικά άδειο.

Η κατάσχεση έγινε μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο δικηγόρος χαρακτήρισε την ενέργεια περιττή, αλλά συμφώνησαν να γίνει για να σταματήσει η παραφιλολογία.

Η διαδικασία επιβεβαίωσε ότι το χρηματοκιβώτιο δεν περιείχε τίποτα. Snapshot powered by AI

Άδειο ήταν τελικά το περιβόητο χρηματοκιβώτιο που εντόπισαν και κατάσχεσαν οι Αρχές από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

«Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά παρόλα αυτά δεν διαφωνήσαμε να γίνει η διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

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