Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Α.Τ. Κυψέλης το χρηματοκιβώτιό του - Παρουσία του δικηγόρου του το άνοιγμα

Snapshot Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας, χωρίς την παρουσία συγγενών.

Το χρηματοκιβώτιο βρέθηκε και κατασχέθηκε στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα και αναμένεται να αποκαλύψει στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του.

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Μαζωνάκη στη Βούλα με την παρουσία της μητέρας του κατά τη συλλογή στοιχείων.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα tablet ως ψηφιακά πειστήρια. Snapshot powered by AI

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, προκειμένου να είναι παρών στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος, οι συγγενείς του εκλειπόντος δεν θα είναι παρόντες στη διαδικασία.

Το χρηματοκιβώτιο το οποίο εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα και κατασχέθηκε από τις Αρχές, αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας και να αποκαλύψει τυχόν ευρήματα τα οποία ενδεχομένως να φωτίσουν κι άλλες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Νέα έρευνα στη Βούλα με κατασχέσεις συσκευών

Εξάλλου, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (2/10), αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέα έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή στη Βούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη είχε κληθεί ώστε να παρίσταται κατά τη συλλογή των στοιχείων.

Κατά την αποχώρησή τους από το οίκημα, οι αστυνομικές Αρχές παρέλαβαν νέα ψηφιακά πειστήρια, μεταξύ των οποίων τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές (laptop) και ένα tablet.

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