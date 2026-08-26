«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο

Snapshot Ο 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από καταμαράν στο Ιόνιο στις 18 Αυγούστου.

Η σύζυγός του, παρά το δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το σκάφος λόγω πανικού, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο της πτώσης.

Το ιστιοπλοϊκό Theorema βρέθηκε περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή αυτή με τη συνδρομή ιταλικών και ελληνικών Αρχών.

Η οικογένεια ζητά να συνεχιστούν οι έρευνες παρά τις δυσκολίες λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και της μεγάλης έκτασης της περιοχής.

Εξετάζονται κηλίδες αίματος στο σκάφος που πιθανόν προήλθαν από τον τόνο που καθάριζε ο αγνοούμενος πριν πέσει στη θάλασσα, για την καλύτερη ανασύνθεση των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε από καταμαράν στο Ιόνιο και αγνοείται από τις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της συζύγου του, ο άνδρας φέρεται να είχε πιάσει έναν τόνο που είχε αγκιστρώσει. Κατά την προσπάθειά του να τον μετακινήσει, φέρεται να γλίστρησε στα αίματα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα.

Άμεσα, σύμφωνα με τη σύζυγό του, της φώναξε να σταματήσει το σκάφος, ωστόσο η γυναίκα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει δίπλωμα χειριστή, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το καταμαράν, με αποτέλεσμα να συνεχίσει να απομακρύνεται από το σημείο.

«Είναι νεκρός»

Νέα στοιχεία για το περιστατικό με το καταμαράν στη νότια Μεσσηνία έδωσε ο γιος της οικογένειας, μεταφέροντας όσα υποστηρίζει η μητέρα του για τις συνθήκες του συμβάντος.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια ακολουθούσε τα τελευταία πέντε χρόνια τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή προς την Ελλάδα, την οποία γνώριζε καλά, ενώ ο πατέρας είχε περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στη θάλασσα. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευαν με το συγκεκριμένο καταμαράν, το οποίο είχαν αποκτήσει λίγο πριν από το ταξίδι.

Η μητέρα βρίσκεται στην Ισπανία και, σύμφωνα με τον γιο της, παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα. Όπως περιέγραψε, είχε άδεια χειρισμού αλλά βρέθηκε σε κατάσταση πανικού και χρειάστηκε χρόνο μέχρι να καταφέρει να ελέγξει το σκάφος και να καλέσει βοήθεια.

Η οικογένεια αναφέρεται επίσης σε κηλίδες αίματος από ψάρι στη δεξιά πλευρά του καταμαράν, υποστηρίζοντας ότι στο συγκεκριμένο σημείο ο 66χρονος καθάριζε ψάρι πριν καταλήξει στη θάλασσα.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τον εξοπλισμό ασφαλείας και τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή της γυναίκας, σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.

Το τελευταίο στίγμα του σκάφους του αγνοούμενου επιχειρηματία

Το ιστιοπλοϊκό Theorema, στο οποίο επέβαιναν ο Μουτίλμπα και η σύζυγός του, είχε αποπλεύσει από τις Συρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο.

Η τελευταία θέση που καταγράφηκε μέσω του συστήματος AIS τοποθετεί το σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Το AIS παρέχει στοιχεία για τη θέση, την ταχύτητα και την πορεία ενός πλοίου και αποτέλεσε το βασικό εργαλείο που επέτρεψε στις ιταλικές Αρχές να περιορίσουν γεωγραφικά την περιοχή των ερευνών.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος: από τη στιγμή της πτώσης του άνδρα μέχρι την τελευταία καταγραφή του σκάφους μεσολάβησε χρόνος. Το ιστιοπλοϊκό συνέχισε να κινείται, ενώ τα θαλάσσια ρεύματα και οι καιρικές συνθήκες μπορεί να παρέσυραν τον Μουτίλμπα σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου αρχικά έπεσε στη θάλασσα.

Αυτό είναι και το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διασώστες στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη του.

Πώς συνέβη η εξαφάνιση

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δώσει η οικογένεια, ο Μουτίλμπα ψάρευε το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν έπιασε έναν τόνο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του, Κάρμεν Ντίας, βρισκόταν επίσης στο σκάφος. Σύμφωνα με την οικογένεια, προσπάθησε να καλέσει βοήθεια, όμως στην περιοχή δεν υπήρχε τηλεφωνικό σήμα. Είδε τον σύζυγό της στο νερό, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει το ιστιοπλοϊκό ούτε να τον περισυλλέξει.

Το σκάφος συνέχισε την πορεία του και παρέμεινε ουσιαστικά ακυβέρνητο για περίπου τρεις ημέρες.

Η γυναίκα, η οποία γνώριζε βασικά στοιχεία ναυσιπλοΐας αλλά δεν είχε εμπειρία στη διακυβέρνηση του σκάφους μόνη της, δεν κατάφερε να ζητήσει άμεσα βοήθεια.

Μόλις την Παρασκευή κατάφερε να αποκτήσει ξανά τηλεφωνική κάλυψη και επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος έχει γνώσεις ναυσιπλοΐας. Εκείνος ενημέρωσε το ισπανικό Salvamento Marítimo, το οποίο με τη σειρά του επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε Ιταλία και Ελλάδα.

Μεγάλη επιχείρηση στο Ιόνιο

Η ιταλική Ακτοφυλακή έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης μέσω του Υποκέντρου Θαλάσσιας Διάσωσης της Ρέτζιο Καλάμπρια.

Στις έρευνες έχουν συμμετάσχει αεροσκάφη της ιταλικής Ακτοφυλακής, ένα αεροσκάφος της Frontex, αλλά και εμπορικά πλοία που έπλεαν στην περιοχή και εκτράπηκαν από την πορεία τους προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι μέχρι τώρα επιχειρήσεις δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα. Η ιταλική Ακτοφυλακή έχει ανακοινώσει ότι νέες έρευνες πραγματοποιούνται και ότι προγραμματίζονται επιπλέον επιχειρήσεις τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές είχαν εντοπίσει το ιστιοπλοϊκό κοντά στην Πύλο, όπου η σύζυγος του Μουτίλμπα βρέθηκε σώα. Το σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στη μαρίνα της Πύλου με τη συνδρομή αλιευτικού και τη συνοδεία περιπολικών. Eeuronews

Η οικογένεια ζητά να μην σταματήσουν οι έρευνες

Η οικογένεια του 66χρονου φοβάται ότι, όσο περνούν οι ημέρες, η επιχείρηση μπορεί να περιοριστεί ή να τερματιστεί.

Ο γιος του, Σέρχιο Μουτίλμπα, έχει ζητήσει τη συνδρομή του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση από τις ιταλικές Αρχές και να συνεχιστούν οι έρευνες.

«Είναι σχεδόν αδύνατο -να τον βρουν- γιατί η θάλασσα είναι τόσο μεγάλη... αλλά να μην σταματήσουν να ψάχνουν», δήλωσε ο ίδιος στο ισπανικό πρακτορείο EFE.

Η σύζυγος του αγνοούμενου έχει επιστρέψει στην Ισπανία κατόπιν ιατρικής σύστασης, αφού παρέμεινε στην Ελλάδα μετά τη διάσωσή της. Η οικογένεια, πάντως, επιμένει ότι οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν στην περιοχή του Ιονίου, καθώς η τελευταία θέση του Theorema αποτελεί μέχρι στιγμής το σημαντικότερο στοιχείο για τον προσδιορισμό της περιοχής όπου μπορεί να βρίσκεται ο 66χρονος.

Το μεγάλο ζητούμενο για τις Αρχές είναι πλέον να προσδιορίσουν όχι μόνο πού βρισκόταν το σκάφος, αλλά και πού ακριβώς μπορεί να βρισκόταν ο Μουτίλμπα τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα νερά. Η απόσταση που μπορεί να διένυσε το ιστιοπλοϊκό, σε συνδυασμό με τα θαλάσσια ρεύματα, καθιστά την επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Στο μικροσκόπιο οι κηλίδες αίματος

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν και τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο ιστιοφόρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κηλίδες αίματος που φέρεται να υπάρχουν στο κατάστρωμα.

Η παρουσία τους συνδέεται, σύμφωνα με την εκδοχή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής, με το μεγάλο ψάρι που καθάριζε ο επιχειρηματίας πριν από την πτώση του. Το κατάστρωμα φέρεται να είχε καταστεί ολισθηρό από τα αίματα και τα υπολείμματα του ψαριού, με αποτέλεσμα ο 66χρονος να χάσει την ισορροπία του.

Ωστόσο, τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η εικόνα που παρουσιάζει το σκάφος συνάδει απόλυτα με την περιγραφή των γεγονότων.

Κάθε στοιχείο από το εσωτερικό και το κατάστρωμα του ιστιοφόρου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από την εξαφάνιση του 66χρονου.

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