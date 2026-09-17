«Διαλέγω Εσένα»: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με έναν κοινό σκοπό

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«Διαλέγω Εσένα»: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με έναν κοινό σκοπό
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  • Η φιλανθρωπική συναλία «Διαλέγω Εσένα» θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2026 στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας με σκοπό τη στήριξη των Παιδικών Χωριών SOS.
  • Στη συναυλία συμμετέχουν πάνω από 30 καλλιτέχνες και δύο χορωδίες, με μουσική συνοδεία πιάνο και τσέλο.
  • Η εκδήλωση θα έχει απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την προσβασιμότητα σε κωφούς και βαρήκοους.
  • Η διοργάνωση υποστηρίζεται από τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και παρουσιάζεται από τον Χρήστο Αδαμάκη, που έχει και την επιμέλεια της συναυλίας.
  • Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την υποστήριξη παιδιών, νέων και οικογενειών που έχουν ανάγκη, προωθώντας τη δύναμη της προσφοράς και της συμπερίληψης.
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Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 19:30, το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται τη φιλανθρωπική συναυλία «Διαλέγω Εσένα», μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της προσφοράς, της αγάπης και της συμπερίληψης.

Περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιοί, μαζί με δύο χορωδίες, ενώνουν τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS, στηρίζοντας το έργο τους για παιδιά, νέους και οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Ένα πιάνο.

Ένα τσέλο. Πολλές φωνές. Ένας σκοπός.

Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο και ο Σταύρος Παργίνος στο τσέλο θα συνοδεύσουν τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, δημιουργώντας ένα άμεσο, λιτό και βαθιά ανθρώπινο μουσικό περιβάλλον. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά έχει η συμπερίληψη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε η μουσική, τα λόγια και οι στιγμές της βραδιάς να είναι προσβάσιμες σε κωφούς και βαρήκοους συνανθρώπους μας.

Γιατί η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι στάση. Είναι τρόπος να κοιτάζουμε τον κόσμο. Είναι η απόφαση να δημιουργούμε χώρο για όλους και να λέμε, έμπρακτα, ότι κανείς δεν περισσεύει. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Χρήστος Αδαμάκης, ο οποίος έχει επίσης την επιμέλεια της συναυλίας και υπογράφει τα κείμενα και τους στίχους του τραγουδιού «Διαλέγω Εσένα», σε μουσική του Δημήτρη Αϊβαλιώτη, από το οποίο πήρε τον τίτλο της η συναυλία.

Συμμετέχουν αλφαβητικά: Χριστίνα Αθηνέλη, Ειρήνη Αντωνοπούλου, Γιάννης Απέργης, Γκέλυ Αυγερινοπούλου, Μάγδα Βαρούχα, Νίκος Βουρλιώτης, Γιαγκίνηδες, Ζέτα Δούκα, Γιώργος Ζάμπας, Αγγελική Ηλιάδη, Ηρώ, Ελένη Καρακάση, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Εύη Κουλκουβίνη, Γιάννης Κρητικός, Κυριάκος Κυανός, Έλενα Λεωνή, Νίνα Λοτσάρη, Ρένια Λουιζίδου, Δήμος Μπέκε, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, Σοφία Πανάγου, Δημήτρης Παπάζογλου, Άντζυ Σαμίου, Γρηγόρης Σαμόλης, Χρήστος Σαντικάι, Εβίτα Σερέτη, Φειδίας, Evelyn Assouad, Ody Icons και Ilenia Williams.

Συμμετέχουν επίσης: η Παιδική Χορωδία «Con Anima» καθώς και η Ιστορική Χορωδία Νίκαιας.

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Συντελεστές

Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Αδαμάκης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ειρήνη Μπουρλέσα

Styling & Art Direction: Teo Theodoropoulos

Video: Φραγκίσκος Κουλουράς

Ηχητική Κάλυψη & Φώτα: Live2 Entertainment

Artwork: Αντώνης Γλυκός

Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Μανουέλλα Καγιοπούλου, Έλενα Τσαρσιταλίδη

Εισιτήρια

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της more:

Προπώληση εισιτηρίων – «Διαλέγω Εσένα»

Official Trailer:

Ακολουθήστε τη συναυλία

Facebook – Διαλέγω Εσένα

Instagram – @dialego_esena_live

Στις 5 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση, προσφοράκαι αγάπη. Μια βραδιά όπου πολλές φωνές γίνονται μία. Γιατί, τελικά, η μεγαλύτερη δύναμη είναι να επιλέγουμε ο ένας τον άλλον.

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