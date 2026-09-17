Καιρός - Κολυδάς: Τα παράξενα του φθινοπώρου - 30 βαθμοί στη Λαμία, 6 στη Φλώρινα

 Οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στη Ρόδο και στο Ηράκλειο 

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός - Κολυδάς: Τα παράξενα του φθινοπώρου - 30 βαθμοί στη Λαμία, 6 στη Φλώρινα
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  • Στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, η Λαμία κατέγραψε τη μέγιστη θερμοκρασία των 30,8 °C, ενώ η Φλώρινα την ελάχιστη των 6,0 °C.
  • Οι ισχυρότεροι άνεμοι σημειώθηκαν στα νησιωτικά και θαλάσσια τμήματα, με μέση ταχύτητα 41,2 km/h στα Κύθηρα και ριπές έως 81,5 km/h.
  • Η υψηλότερη ατμοσφαιρική πίεση καταγράφηκε στην Καστοριά (1018,7 hPa) και η χαμηλότερη στην Κάρπαθο (1010,4 hPa).
  • Οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στη Ρόδο (18,1 mm), το Ηράκλειο (10,6 mm) και το Καστέλι (10,2 mm), κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.
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Την εικόνα των ελληνικών σταθμών για τον καιρό ανέλυσε ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, καταγράφοντας τις σημερινές υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες, την ισχύ των ανέμων και την στάθμη της θάλασσας.

Αναλυτικά ο κ. Κολυδάς αναφέρει:

Η συνοπτική εικόνα των ελληνικών σταθμών στις 12:00 UTC της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 βασίζεται σε 46 διαθέσιμες αναφορές SYNOP.

Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Λαμία με 30,8 °C, στο Άκτιο με 29,8 °C και στην Ανδραβίδα με 29,8 °C. Αντίθετα, οι χαμηλότερες ελάχιστες σημειώθηκαν στη Φλώρινα με 6,0 °C, στην Καστοριά με 7,4 °C και στην Κοζάνη με 8,6 °C, αποτυπώνοντας την αισθητή πρωινή ψύχρα στη βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Οι ισχυρότεροι μέσοι άνεμοι παρατηρήθηκαν στα Κύθηρα με 41,2 km/h, στη Μύκονο με 30,1 km/h και στη Σύρο με 29,2 km/h. Οι μεγαλύτερες ριπές καταγράφηκαν στα Κύθηρα με 81,5 km/h, στη Μήλο με 63,0 km/h και στη Μύκονο επίσης με 63,0 km/h. Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι οι περισσότερο ενισχυμένοι άνεμοι εντοπίζονταν κυρίως στα νησιωτικά και θαλάσσια τμήματα.

Η υψηλότερη πίεση στη στάθμη της θάλασσας παρατηρήθηκε στην Καστοριά με 1018,7 hPa, ενώ η χαμηλότερη στην Κάρπαθο με 1010,4 hPa.Τέλος, οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στη Ρόδο με 18,1 mm, στο Ηράκλειο με 10,6 mm και στο Καστέλι με 10,2 mm, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

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