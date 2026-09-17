ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Snapshot Το Πάμε Στοίχημα της Allwyn μοίρασε πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη την εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο μεγάλος νικητής κέρδισε 28.243,27 ευρώ με στοίχημα σε επτά αγώνες από πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, ένας παίκτης κέρδισε 1.361 ευρώ στην 1η ιπποδρομία από το Scottsville.

Η Allwyn δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και προσφέρει ποικιλία αριθμοπαιχνιδιών, αθλητικού στοιχήματος, λαχείων, παιγνιομηχανημάτων και διαδικτυακών παιχνιδιών.

Η εταιρεία δίνει έμφαση στην καινοτομία, την προστασία των παικτών και την κοινωνική προσφορά μέσω προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας. Snapshot powered by AI

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Τηντελευταία εβδομάδα, από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα31 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Άστρος της Αρκαδίας,επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε επτά αγώνες από τη Super League, την Premier League, τη Serie A, τη Ligue 1 και την Primeira Liga και κέρδισε 28.243,27 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο BIPOT της 1ης ιπποδρομίας από το Scottsville ένας νικητής κέρδισε 1.361 ευρώ.

Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σεαριθμο παιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, τηντεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουν αριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια(ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιομηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο. Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.allwyn.gr