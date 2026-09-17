Σουηδία: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον υπέβαλε παραίτηση μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές από τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγκνταλένα Άντερσον.

Η ήττα ήταν οριακή, με το αριστερό μπλοκ να κερδίζει 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ του Κρίστερσον.

Η διαδικασία σχηματισμού νέας κυβέρνησης αναμένεται δύσκολη λόγω των αντιφατικών θέσεων των κομμάτων και της κατακερματισμένης κοινοβουλευτικής σύνθεσης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα ηγηθεί των επόμενων βημάτων για τη συγκρότηση κυβέρνησης, ενώ απαιτούνται εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις για τη σταθερότητα και στήριξη του προϋπολογισμού. Snapshot powered by AI

Ο απερχόμενος Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον παραδέχθηκε σήμερα την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής από τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγκνταλένα Άντερσον και ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στο «X», ότι υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Κρίστερσον αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών ενδέχεται να έχει δημιουργήσει περίπλοκες προϋποθέσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, λόγω των αντιφατικών δηλώσεων των διαφόρων κομμάτων σχετικά με τις θέσεις τους».

«Τώρα, θα χρειαστεί ένα εποικοδομητικό άνοιγμα από τα κόμματα του κοινοβουλίου, ώστε να γίνει αποδεκτός ο νέος πρωθυπουργός και για μία νέα κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να λάβει στήριξη για τον κρατικό προϋπολογισμό».

«Θα πρέπει να διεξαχθούν συζητήσεις με όλα τα κόμματα, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για να ξεπεραστούν αυτά τα αδιέξοδα και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση».

«Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι αυτός που θα ηγηθεί των επόμενων βημάτων για την συγκρότηση νέας κυβέρνησης. Προκειμένου να ξεκινήσει αμέσως αυτή η διαδικασία, ζητώ με την παρούσα να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργός», κατέληξε ο Ουλφ Κρίστερσον στην επιστολή του.

Δείτε την επιστολή:

Λίγο νωρίτερα, η εκλογική αρχή της χώρας ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλής την Μαγκνταλένα Άντερσον κέρδισε οριακά με 176 έδρες, ενώ το δεξιό μπλοκ του Ουλφ Κρίστερσον απέσπασε 173 έδρες.

Πλέον, ξεκινούν δύσκολες διαπραγματεύσεις εντός ενός βαθιά κατακερματισμένου αριστερού μπλοκ για την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν υπάρχει πολυτέλεια λάθους, καθώς η συμμαχία μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς, η οποία έχασε αυτές τις εκλογές με μόλις 50.000 ψήφους, περιμένει στα παρασκήνια.

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