Εκλογές στη Σουηδία: Οι σοσιαλδημοκράτες δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν, παρά το οριακό αποτέλεσμα

Snapshot Το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 175 έδρες έναντι 174 του δεξιού μπλοκ στις σουηδικές βουλευτικές εκλογές.

Η διαφορά μεταξύ των δύο μπλοκ είναι περίπου 20.000 ψήφοι, καθιστώντας το αποτέλεσμα οριακό.

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, δήλωσε έτοιμη να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Σουηδίας.

Αν το αποτέλεσμα επιβεβαιωθεί, η Σουηδία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση υπό τους Σοσιαλδημοκράτες.

Το κεντροαριστερό μπλοκ συγκεντρώνει 49,4% των ψήφων, ενώ το δεξιό μπλοκ 49,1%, σύμφωνα με τη σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT. Snapshot powered by AI

Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία, μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με το αποτέλεσμα να παραμένει οριακό και τη διαφορά ανάμεσα στα δύο μπλοκ να κινείται περίπου στις 20.000 ψήφους.

«Εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες, είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας... Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», δήλωσε η Μαγκνταλένα Άντερσον σε υποστηρικτές της.

Σύμφωνα με τη σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT, το κεντροαριστερό μπλοκ υπό τους Σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνει 49,4% και 175 έδρες, ενώ το δεξιό μπλοκ, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2022, συγκεντρώνει 49,1% και 174 έδρες.